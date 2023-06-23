Специалисты канадской CAMECO помогут развивать украинскую урановую отрасль — Finance.ua

Специалисты канадской CAMECO помогут развивать украинскую урановую отрасль
Канадская компания CAMECO направит своих специалистов в Украину, чтобы присоединились к анализу ситуации в урановой отрасли и помогли наработать решения для ее развития.
Как сообщает Укринформ со ссылкой на Минэнерго, об этом шла речь во время встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с президентом и главным исполнительным директором канадской компании CAMECО Тимом Гитцелем.
«CAMECO готова быть нашим надежным партнером по развитию уранодобывающей отрасли. Мы нарабатываем совместные меры по инвестициям и модернизации урановой отрасли, чтобы усилить наше присутствие в Европе и вытеснить россиян из этого сегмента рынка», — подчеркнул Галущенко.
Отмечается, что в контексте ранее достигнутых договоренностей между ГП НАЭК «Энергоатом» и CAMECO стороны согласовали решение о направлении в Украину группы канадских специалистов, которые присоединятся к анализу ситуации в украинской урановой отрасли и помогут наработать решения для ее развития.
Как сообщалось, в марте — апреле 2023 года между Энергоатомом и CAMECO был заключен ряд договоров с целью обеспечения использования добываемого в Украине уранового оксидного концентрата и поставки для нужд Энергоатома на период до 2035 года ядерных материалов — гексафторида природного урана (природный UF) для дальнейшего обогащения и изготовления ядерного топлива для АЭС Украины.
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