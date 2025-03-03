Специалисты ESET советуют, как защитить корпоративные данные в 2025 году — Finance.ua

Специалисты ESET советуют, как защитить корпоративные данные в 2025 году Сегодня 03:03 — Финтех и Карты

Специалисты ESET советуют, как защитить корпоративные данные в 2025 году

Ежегодно с ростом затрат на кибербезопасность увеличивается и сложность атак. В частности, теперь злоумышленники используют искусственный интеллект, чтобы сделать атаки с использованием социальной инженерии более убедительными, а также найти уязвимые и незащищенные ІТ-активы.

Кроме того, под прицелом — не только корпоративные устройства, на которых хранятся конфиденциальные данные, но и личные, а также цепи поставок.

В связи с рисками новых кибератак специалисты ESET подготовили перечень основных угроз для бизнеса, которые следует остерегаться в 2025 году, а также рекомендации во избежание инфицирования вредоносными программами и улучшения защиты корпоративных сетей.

Почему безопасность данных важна для бизнеса

Количество данных по всему миру резко возросло за последние годы благодаря цифровой трансформации. Согласно оценкам, в 2024 году ежедневно создавалось, копировалось и использовалось 147 зетабайт данных. В частности, это важная информация о пользователях, повышении эффективности работы и даже принятии лучших бизнес-решений. Кроме того, среди этих данных содержится информация о коммерческой тайне, интеллектуальной собственности, а также личные и финансовые данные о клиентах и ​​сотрудниках, которые являются привлекательной целью для киберпреступников.

В прошлом году зафиксировано рекордное количество утечек данных, в результате которых более 353 миллионов пользователей стали жертвами мошенничества с похищением личной информации. Компрометация данных может нанести значительный финансовый и репутационный ущерб компаниям, в частности из-за подачи коллективных исков, дискредитации бренда, потери доверия клиентов.

Кроме того, часто в таких случаях компания вынуждена тратить дополнительные средства на сообщения об утечке, IT-расследовании и восстановлении, нормативных штрафах, а также нести убытки из-за потери производительности, сбоев в работе и падения курса акций.

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