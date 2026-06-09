0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Специальная поддержка для жителей частного сектора (сколько можно получить)

Личные финансы
7
Специальная поддержка для жителей частного сектора (сколько можно получить)
Специальная поддержка для жителей частного сектора (сколько можно получить)
Эта выплата предназначена для проживающих в домах, где нет централизованного отопления и не используется природный газ или электроэнергия для обогрева.
Вы можете обратиться за помощью в любое время в течение года. Однако лучше делать это до начала отопительного сезона (июнь — сентябрь). Деньги выплачиваются один раз, чтобы вы могли закупить топливо заблаговременно.

Сумма

Сумма рассчитывается индивидуально на основе доходов семьи. В среднем сумма выплаты на домохозяйство может составлять от 7 до 16+ тыс. грн в год (в зависимости от социального статуса и уровня доходов. — Ред.).
Заявление на печное топливо нужно подавать ежегодно отдельно. Пути подачи заявления такие же, как и для обычной субсидии:
  • Оффлайн: через сервисные центры ПФУ или ЦПАУ независимо от места регистрации;
  • Онлайн: через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение ПФУ или упрощенную процедуру на портале или в приложении «Дія».
Кроме стандартного пакета документов, вам необходимо предоставить декларацию о доходах за предыдущий год и справку о наличии в доме печного отопления. Обычно ПФУ видит это в реестрах, но иногда может потребоваться справка от местного совета или ОСМД, если данные не обновлены.
Если вы получаете ежемесячную субсидию (например, на свет и воду), вы все равно можете подать заявление на топливо. В таком случае ПФУ просто доначислит сумму на дрова к вашему общему делу и выплатит ее отдельным траншем.
Место для вашей рекламы
Напомним, Finance.ua создал путеводитель, который поможет людям пенсионного возраста получать максимум помощи от государства: от возрастных надбавок до бесплатных лекарств и субсидий.
Этот материал создан в рамках проекта Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отображает официальной позиции ИМИ и Королевства Нидерланды.
Больше деталей о выплатах читайте здесь — Низкая пенсия? На какие доплаты и льготы вы можете рассчитывать в 2026 году
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems