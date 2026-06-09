Специальная поддержка для жителей частного сектора (сколько можно получить) Сегодня 19:00 — Личные финансы

Специальная поддержка для жителей частного сектора (сколько можно получить)

Эта выплата предназначена для проживающих в домах, где нет централизованного отопления и не используется природный газ или электроэнергия для обогрева.

Вы можете обратиться за помощью в любое время в течение года. Однако лучше делать это до начала отопительного сезона (июнь — сентябрь). Деньги выплачиваются один раз, чтобы вы могли закупить топливо заблаговременно.

Сумма

Сумма рассчитывается индивидуально на основе доходов семьи. В среднем сумма выплаты на домохозяйство может составлять от 7 до 16+ тыс. грн в год (в зависимости от социального статуса и уровня доходов. — Ред.).

Заявление на печное топливо нужно подавать ежегодно отдельно. Пути подачи заявления такие же, как и для обычной субсидии:

Оффлайн: через сервисные центры ПФУ или ЦПАУ независимо от места регистрации;

Онлайн: через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение ПФУ или упрощенную процедуру на портале или в приложении «Дія».

Кроме стандартного пакета документов, вам необходимо предоставить декларацию о доходах за предыдущий год и справку о наличии в доме печного отопления. Обычно ПФУ видит это в реестрах, но иногда может потребоваться справка от местного совета или ОСМД, если данные не обновлены.

Если вы получаете ежемесячную субсидию (например, на свет и воду), вы все равно можете подать заявление на топливо. В таком случае ПФУ просто доначислит сумму на дрова к вашему общему делу и выплатит ее отдельным траншем.

Напомним, Finance.ua создал путеводитель, который поможет людям пенсионного возраста получать максимум помощи от государства: от возрастных надбавок до бесплатных лекарств и субсидий.

Этот материал создан в рамках проекта Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отображает официальной позиции ИМИ и Королевства Нидерланды.

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