Спастись от долга: Фонд гарантирования вкладов продолжает реструктуризацию ипотечных кредитов — Finance.ua

Спастись от долга: Фонд гарантирования вкладов продолжает реструктуризацию ипотечных кредитов Сегодня 20:01 — Кредит&Депозит

Спастись от долга: Фонд гарантирования вкладов продолжает реструктуризацию ипотечных кредитов

Реструктуризация ипотечных кредитов физических лиц в неплатежеспособных банках, которую Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал в 2018 году и продолжает во время войны, может стать спасением для заемщиков.

Об этом рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай, сообщает УНИАН

По ее словам, приостановление платежей по кредитам на период действия военного положения и 90 дней после, предусмотренное принятым Верховной Радой в начале декабря проектом закона, касается заемщиков, которые из-за военной агрессии остались без квартир.

Для других заемщиков доступна реструктуризация, отметила Ольга Билай:

С помощью реструктуризации заемщик может отсрочить погашение кредита, снизить процентную ставку до 0,01% годовых и платить кредит по более удобному графику.

Очередность платежей с погашением в первую очередь текущих процентов и комиссий, во вторую — «тела» кредита и только в последнюю очередь — просроченных процентов и комиссионных позволяет быстрее сократить долг.

Заемщик может полностью погасить кредит на льготных условиях в течение трех лет ликвидации банка. Остаток задолженности по реструктуризированным кредитам Фонд продает в последнюю очередь, и даже после продажи условия для заемщика не изменяются.

С 2018 года возможностью реструктуризировать кредиты в банках, ликвидируемых Фондом, воспользовались должники по 838 кредитным соглашениям. В предыдущий кризис, когда с рынка ушло около сотни банков, уровень неработающих кредитов в банках достигал 95%. Сейчас заемщики стали более добросовестными, и уровень реструктуризации в отдельных банках достигает 70%.

«Кредитная дисциплина стала главным положительным следствием этого кризиса. Прежний тренд „долги отдают только трусы“ изменился, и теперь быть добросовестным заемщиком не стыдно, а почетно», — отметила Ольга Билай.

В Фонде гарантирования вкладов отметили, что решение о выводе банка с рынка не означает, что долги по предоставленным банком кредитам будут списаны, ведь Фонд должен рассчитаться с вкладчиками и кредиторами банка. Ресурсы для этих расчетов — поступления от продаж и управления активами банка, около 80% из которых — кредиты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.