Спастись от долга: Фонд гарантирования вкладов продолжает реструктуризацию ипотечных кредитов — Finance.ua
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Спастись от долга: Фонд гарантирования вкладов продолжает реструктуризацию ипотечных кредитов

Кредит&Депозит
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Спастись от долга: Фонд гарантирования вкладов продолжает реструктуризацию ипотечных кредитов
Спастись от долга: Фонд гарантирования вкладов продолжает реструктуризацию ипотечных кредитов
Реструктуризация ипотечных кредитов физических лиц в неплатежеспособных банках, которую Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал в 2018 году и продолжает во время войны, может стать спасением для заемщиков.
Об этом рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай, сообщает УНИАН.
По ее словам, приостановление платежей по кредитам на период действия военного положения и 90 дней после, предусмотренное принятым Верховной Радой в начале декабря проектом закона, касается заемщиков, которые из-за военной агрессии остались без квартир.
Для других заемщиков доступна реструктуризация, отметила Ольга Билай:
  • С помощью реструктуризации заемщик может отсрочить погашение кредита, снизить процентную ставку до 0,01% годовых и платить кредит по более удобному графику.
  • Очередность платежей с погашением в первую очередь текущих процентов и комиссий, во вторую — «тела» кредита и только в последнюю очередь — просроченных процентов и комиссионных позволяет быстрее сократить долг.
  • Заемщик может полностью погасить кредит на льготных условиях в течение трех лет ликвидации банка. Остаток задолженности по реструктуризированным кредитам Фонд продает в последнюю очередь, и даже после продажи условия для заемщика не изменяются.
С 2018 года возможностью реструктуризировать кредиты в банках, ликвидируемых Фондом, воспользовались должники по 838 кредитным соглашениям. В предыдущий кризис, когда с рынка ушло около сотни банков, уровень неработающих кредитов в банках достигал 95%. Сейчас заемщики стали более добросовестными, и уровень реструктуризации в отдельных банках достигает 70%.
«Кредитная дисциплина стала главным положительным следствием этого кризиса. Прежний тренд „долги отдают только трусы“ изменился, и теперь быть добросовестным заемщиком не стыдно, а почетно», — отметила Ольга Билай.
В Фонде гарантирования вкладов отметили, что решение о выводе банка с рынка не означает, что долги по предоставленным банком кредитам будут списаны, ведь Фонд должен рассчитаться с вкладчиками и кредиторами банка. Ресурсы для этих расчетов — поступления от продаж и управления активами банка, около 80% из которых — кредиты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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