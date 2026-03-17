Спасайте капитал. Какая валюта надежнее на этой неделе? Эксперт прогнозирует курс валют
Середина марта может оказаться непростым периодом для валютного рынка. На курсы влияют несколько факторов — геополитическое напряжение, цены на нефть и решение мировых центробанков. На этом фоне эксперты прогнозируют колебания, как на глобальном рынке, так и в украинских обменниках.
Евро и доллар: ожидаются резкие колебания
По прогнозу эксперта Алексея Козырева, самые большие колебания пары евро-доллар ожидаются 18 и 19 марта. В эти дни курс может меняться в пределах 1−1,5 цента за евро.
Для украинцев это означает ежедневные колебания курса евро примерно на 44−66 копеек.
Всего в период с 16 по 20 марта курс евро на мировом рынке будет находиться в коридоре от 1,136 до 1,17 доллара.
Рынок золота также лихорадит
Нестабильность ожидается и на рынке золота. По прогнозам, цена на него будет колебаться в пределах от 4920 до 5200 долларов за унцию.
Наиболее ощутимые изменения прогнозируются с 17 по 19 марта — в эти дни стоимость может меняться на 85−130 долларов в день.
Что сейчас двигает рынки
Эта неделя на финансовых рынках обещает быть напряженной. По словам эксперта, сейчас даже отдельные новости или решения могут резко повлиять на курсы валют, а также на цены золота и нефти.
Для Украины это означает период повышенной турбулентности на валютном рынке. В то же время, есть ожидания, что Национальный банк сможет удержать ситуацию под контролем.
Почему доллар укрепляется, а евро под давлением
Сильные позиции доллара объясняются несколькими причинами.
- Во-первых, на мировом рынке за нефть рассчитываются преимущественно в долларах, потому в периоды нестабильности спрос на американскую валюту растет.
- Во-вторых, во время военных конфликтов увеличивается количество контрактов в сфере вооружения, и их тоже заключают в долларах.
Европейская валюта, напротив, оказалась в более сложной ситуации. Европа во многом зависит от импорта нефти и газа.
Когда энергоносители дорожают, это замедляет экономику и подталкивает цены вверх, что создает дополнительное давление на евро.
Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе гривна заметно ослабла — курс доллара превысил отметку 44 грн. В конце недели Нацбанк попытался сдержать падение.
