Спасайте капитал. Какая валюта надежнее на этой неделе? Эксперт прогнозирует курс валют

Середина марта будет напряженной для финансовых рынков

Середина марта может оказаться непростым периодом для валютного рынка. На курсы влияют несколько факторов — геополитическое напряжение, цены на нефть и решение мировых центробанков. На этом фоне эксперты прогнозируют колебания, как на глобальном рынке, так и в украинских обменниках.

Евро и доллар: ожидаются резкие колебания

По прогнозу эксперта Алексея Козырева, самые большие колебания пары евро-доллар ожидаются 18 и 19 марта. В эти дни курс может меняться в пределах 1−1,5 цента за евро.

Для украинцев это означает ежедневные колебания курса евро примерно на 44−66 копеек.

Всего в период с 16 по 20 марта курс евро на мировом рынке будет находиться в коридоре от 1,136 до 1,17 доллара.

Рынок золота также лихорадит

Нестабильность ожидается и на рынке золота. По прогнозам, цена на него будет колебаться в пределах от 4920 до 5200 долларов за унцию.

Наиболее ощутимые изменения прогнозируются с 17 по 19 марта — в эти дни стоимость может меняться на 85−130 долларов в день.

Что сейчас двигает рынки

Эта неделя на финансовых рынках обещает быть напряженной. По словам эксперта, сейчас даже отдельные новости или решения могут резко повлиять на курсы валют , а также на цены золота и нефти.

Для Украины это означает период повышенной турбулентности на валютном рынке. В то же время, есть ожидания, что Национальный банк сможет удержать ситуацию под контролем.

Почему доллар укрепляется, а евро под давлением

Сильные позиции доллара объясняются несколькими причинами.

Во-первых, на мировом рынке за нефть рассчитываются преимущественно в долларах, потому в периоды нестабильности спрос на американскую валюту растет.

Во-вторых, во время военных конфликтов увеличивается количество контрактов в сфере вооружения, и их тоже заключают в долларах.

Читайте также Будет ли доллар по 45: экономист назвал причину падения гривны

Европейская валюта, напротив, оказалась в более сложной ситуации. Европа во многом зависит от импорта нефти и газа.

Когда энергоносители дорожают, это замедляет экономику и подталкивает цены вверх, что создает дополнительное давление на евро.

Ранее мы сообщали , что на прошлой неделе гривна заметно ослабла — курс доллара превысил отметку 44 грн. В конце недели Нацбанк попытался сдержать падение.

