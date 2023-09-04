SpaceX запустила в космос еще 21 спутник Starlink и установила новый рекорд — Finance.ua

SpaceX запустила в космос еще 21 спутник Starlink и установила новый рекорд Сегодня 22:21 — Технологии&Авто

SpaceX запустила в космос еще 21 спутник Starlink и установила новый рекорд

Американская компания SpaceX в понедельник, 4 сентября, запустила на орбиту новую партию из 21 интернет-спутника Starlink.

Об этом сообщает Space.com.

Отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома во Флориде (США) в 05:47 по киевскому времени.

Уже через 65 минут после запуска 21 интернет-спутник Starlink вышел на запланированную орбиту.

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю, приземлившись примерно через 8,5 минут после взлета на беспилотной плафторме Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

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По словам основателя и генерального директора компании Илона Маска, это была 62-я орбитальная миссия SpaceX в 2023 году, установившая новый рекорд количества полетов за год.

Как сообщалось ранее, американская компания SpaceX в пятницу, 1 сентября, запустила на орбиту новую партию из 22 интернет-спутников Starlink.

Укрінформ По материалам:

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