SpaceX запустила в космос еще 21 спутник Starlink и установила новый рекорд — Finance.ua

SpaceX запустила в космос еще 21 спутник Starlink и установила новый рекорд
Американская компания SpaceX в понедельник, 4 сентября, запустила на орбиту новую партию из 21 интернет-спутника Starlink.
Об этом сообщает Space.com.
Отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома во Флориде (США) в 05:47 по киевскому времени.
Уже через 65 минут после запуска 21 интернет-спутник Starlink вышел на запланированную орбиту.
Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю, приземлившись примерно через 8,5 минут после взлета на беспилотной плафторме Just Read the Instructions в Атлантическом океане.
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По словам основателя и генерального директора компании Илона Маска, это была 62-я орбитальная миссия SpaceX в 2023 году, установившая новый рекорд количества полетов за год.
Как сообщалось ранее, американская компания SpaceX в пятницу, 1 сентября, запустила на орбиту новую партию из 22 интернет-спутников Starlink.
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