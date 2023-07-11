SpaceX запустила новую партию спутников Starlink — Finance.ua

SpaceX запустила новую партию спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX совершила шестнадцатый запуск 22 спутников Starlink ракетой Falcon 9, установив новый рекорд повторного использования ракет-носителей.
Об этом сообщает Space.com.
Ракета Falcon 9 с партией спутников «V2 mini» стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде в понедельник, 10 июля, в 06:58 по киевскому времени. 22 спутника Starlink были отправлены на околоземную орбиту.
В компании Маска заявили, что это был 16-й запуск ракеты-носителя первой ступени Falcon 9.
Первая ступень ракеты вернулась на Землю через 8,5 минут после старта, приземлившись на палубу беспилотного корабля Just Read the Instructions в Атлантическом океане.
Новая партия спутников была развернута на околоземной орбите спустя 62 минуты после их запуска.
«V2 mini» — более новая и мощная версия спутников SpaceX. Они меньше полноразмерного варианта, но больше и мощнее других аппаратов Starlink, которые компания запускает в космос по сей день.
Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!
Поделиться новостью