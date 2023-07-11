SpaceX запустила новую партию спутников Starlink — Finance.ua

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SpaceX запустила новую партию спутников Starlink

Технологии&Авто
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SpaceX запустила новую партию спутников Starlink
SpaceX запустила новую партию спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX совершила шестнадцатый запуск 22 спутников Starlink ракетой Falcon 9, установив новый рекорд повторного использования ракет-носителей.
Об этом сообщает Space.com.
Ракета Falcon 9 с партией спутников «V2 mini» стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде в понедельник, 10 июля, в 06:58 по киевскому времени. 22 спутника Starlink были отправлены на околоземную орбиту.
В компании Маска заявили, что это был 16-й запуск ракеты-носителя первой ступени Falcon 9.
Первая ступень ракеты вернулась на Землю через 8,5 минут после старта, приземлившись на палубу беспилотного корабля Just Read the Instructions в Атлантическом океане.
Новая партия спутников была развернута на околоземной орбите спустя 62 минуты после их запуска.
«V2 mini» — более новая и мощная версия спутников SpaceX. Они меньше полноразмерного варианта, но больше и мощнее других аппаратов Starlink, которые компания запускает в космос по сей день.

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По материалам:
Укрінформ
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