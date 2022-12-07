SpaceX представила Starshield — защищенный вариант сервиса Starlink для правительств 07.12.2022, 00:11 — Технологии&Авто

SpaceX представила Starshield — защищенный вариант сервиса Starlink для правительств

Компания SpaceX уже несколько лет предоставляет доступ к спутниковому интернету Starlink обычным пользователям. Теперь у Илона Маска есть что предложить и правительствам, которые выдвигают существенно более жесткие требования к безопасности передачи данных.

Компания анонсировала Starshield, работающий на тех же технологиях, но обладающий несколько другими возможностями, сообщает TechCrunch

Хотя Starlink уже использует сквозное шифрование при передаче данных, версия, предусматривающая защиту интересов национальной безопасности, имеет «дополнительные высоконадежные криптографические возможности» для безопасной обработки и передачи секретных данных.

Также Starshield способна поддерживать «спутники с системой зондирования» — вероятно, речь идет о спутниках-шпионах. В Starlink даже заявили, что будут разрабатывать заказные варианты для правительственных клиентов, включая спутники с «полезными нагрузками».

Платформа Falcon 9 также является элементом системы Starshield — ракета давно сертифицирована для выполнения секретных миссий по заданию американского правительства.

В SpaceX отмечают, что способны «с нуля» разрабатывать дополнительные системы Starshield в соответствии с запросами клиентов. К примеру, Starshield поддерживает интеграцию в сеть уже имеющихся правительственных спутников с использованием межспутниковых систем лазерной связи.

С учетом того, что Пентагон и так активно пользуется услугами SpaceX, компания, вероятно, рассчитывает на интерес к Starshield американского правительства. При этом не исключено, что доступ к системе будут предоставлять и другим государствам. Впрочем, большинство соответствующих технологий подпадают под правила регулирования ITAR (International Traffic in Arms Regulations) — выстроенная властями США система ограничивает экспорт оборонных технологий.

Пока неизвестно, понадобится ли для полного функционирования системы использование новых спутников Starlink v2 — в этом случае правительственным ведомствам США придется подождать. Хотя Starlink получила разрешение Федеральной комиссии связи США (FCC) на запуск 7500 объектов нового поколения, для их вывода на орбиту нужно использовать корабль Starship, еще находящийся на стадии разработки.

Впрочем, некоторые из функций наверняка могут выполняться и уже действующими спутниками Starlink первого поколения. Тем более что на страницах сайта SpaceX демонстрируется именно Starlink v1.

Телеканал 24 По материалам:

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