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SpaceX построит собственный газопровод в Техасе для запусков ракет Starship

Мир
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Ракета Starship потребляет около 630 000 галлонов жидкого метана за один запуск.
Ракета Starship потребляет около 630 000 галлонов жидкого метана за один запуск.
Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX планирует в следующем месяце начать строительство 13-километрового газопровода под названием Starpipe в свои ракетные пусковые комплексы в Техасе. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию до 26 января 2027 года.
Об этом сообщает Reuters.
Этот шаг направлен на ускорение разработки 120-метровой ракеты Starship, необходимой для расширения сети Starlink, развертывания орбитальных спутников для центров обработки данных с искусственным интеллектом и доставки астронавтов на Луну и Марс.

Что известно о ракете Starship

Ракета Starship разработана для полного использования и потребляет около 630 000 галлонов (около 2,4 млн л) жидкого метана за один запуск. В настоящее время топливо доставляется сотнями автоцистерн в течение многочасового процесса.
SpaceX стремится увеличить количество запусков до десятков, сотен и тысяч в год, поэтому текущий способ логистики неэффективен.

SpaceX исследует возможность собственных буровых операций

Согласно земельным документам округа Камерон, SpaceX исследует возможность собственных буровых операций вблизи Starbase и подписала более 100 оплаченных договоров аренды нефти и газа с владельцами недвижимости в Техасе с 2023 года.
Текст официального заявления руководства подтверждает эти намерения.
Трубопровод Starpipe начнется на участке площадью 33,59 га в порту Браунсвилл, по аренде которого на 50 лет компания ведет переговоры с городом. Планы строительства, представленные в Инженерный корпус армии США, свидетельствуют о намерении построить на Starbase завод по сжижению природного газа для переработки сырья в жидкий метан.
Диаметр трубопровода составляет 40,64 см. Такая пропускная способность свидетельствует о том, что потребность в топливе превышает объемы, необходимые для 25 запусков в год — текущей частоты, утвержденной Федеральным управлением гражданской авиации. В перспективе SpaceX планирует развернуть тысячи спутников на солнечной энергии для работы с искусственным интеллектом. Мощность этой сети может приблизиться к одной пятой от всей энергосистемы США.
По материалам:
Діло
SpaceXМаск
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