SpaceX получит пятую ракетную площадку в США — Finance.ua

SpaceX получит пятую ракетную площадку в США Сегодня 02:59

Компания SpaceX Илона Маска получила разрешение Космических сил США на аренду второго пускового комплекса на военной базе в Калифорнии, открывающего для космической компании пятую пусковую площадку в США.

Об этом сообщает Reuters

Согласно договору аренды, SpaceX будет запускать свои ракеты Falcon с Космического стартового комплекса-6 на военной базе Космических сил Ванденберг у Лос-Анджелеса, где у компании есть еще одна стартовая площадка. Продолжительность аренды SpaceX не указывается.

Кроме того, у SpaceX есть еще две площадки во Флориде и частная площадка Starbase на юге Техаса.

Пусковая площадка на базе Ванденберг до прошлого года использовалась совместным предприятием Boeing и Lockheed — United Launch Alliance. Для SpaceX он предоставит больше возможностей для выполнения растущего графика запусков коммерческих, правительственных и внутренних спутников.

База Ванденберг позволяет производить запуски по южной траектории над Тихим океаном, которая часто используется для метеорологических, военных или шпионских спутников, которые обычно полагаются на полярные околоземные орбиты.

Економічна Правда По материалам:

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