SpaceX ожидает рекордную выручку в 2025 году — $15,5 миллиарда Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

SpaceX ожидает рекордную выручку в 2025 году — $15,5 миллиарда

Компания SpaceX ожидает получить около $15,5 миллиарда дохода в 2025 году.

Об этом сообщил ее основатель и генеральный директор Илон Маск, передает Bloomberg.

Основные источники дохода SpaceX — это запуски ракет Falcon для коммерческих и государственных заказчиков, а также продажа интернет-услуг через спутниковую сеть Starlink, которая продолжает активно развиваться. В 2023 году Bloomberg сообщал, что компания ожидала дохода в $9 миллиардов, а в 2024 — уже $15 миллиардов.

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По оценке консалтинговой компании Novaspace, фактическая выручка SpaceX в 2024 году составила $11,8 миллиарда.

Несмотря на то, что SpaceX остается частной компанией и официально не раскрывает свою финансовую отчетность, такие заявления Илона Маска привлекают большое внимание инвесторов отрасли, ведь компания занимает лидирующие позиции как в космических запусках, так и в сфере глобального спутникового интернета.

Другой проект Маска, стартап по искусственному интеллекту xAI, планирует привлечь $5 миллиардов через продажу долговых инструментов. Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели, в частности строительство гигантского дата-центра Colossus. Проект уже использует 200 тысяч графических процессоров для обучения ИИ-систем и планирует масштабировать мощности до 1 миллиона GPU.

borgexpert По материалам:

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