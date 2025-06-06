SpaceX ожидает рекордную выручку в 2025 году — $15,5 миллиарда — Finance.ua
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SpaceX ожидает рекордную выручку в 2025 году — $15,5 миллиарда

Технологии&Авто
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SpaceX ожидает рекордную выручку в 2025 году — $15,5 миллиарда
SpaceX ожидает рекордную выручку в 2025 году — $15,5 миллиарда
Компания SpaceX ожидает получить около $15,5 миллиарда дохода в 2025 году.
Об этом сообщил ее основатель и генеральный директор Илон Маск, передает Bloomberg.
Основные источники дохода SpaceX — это запуски ракет Falcon для коммерческих и государственных заказчиков, а также продажа интернет-услуг через спутниковую сеть Starlink, которая продолжает активно развиваться. В 2023 году Bloomberg сообщал, что компания ожидала дохода в $9 миллиардов, а в 2024 — уже $15 миллиардов.
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По оценке консалтинговой компании Novaspace, фактическая выручка SpaceX в 2024 году составила $11,8 миллиарда.
Несмотря на то, что SpaceX остается частной компанией и официально не раскрывает свою финансовую отчетность, такие заявления Илона Маска привлекают большое внимание инвесторов отрасли, ведь компания занимает лидирующие позиции как в космических запусках, так и в сфере глобального спутникового интернета.
Другой проект Маска, стартап по искусственному интеллекту xAI, планирует привлечь $5 миллиардов через продажу долговых инструментов. Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели, в частности строительство гигантского дата-центра Colossus. Проект уже использует 200 тысяч графических процессоров для обучения ИИ-систем и планирует масштабировать мощности до 1 миллиона GPU.
По материалам:
borgexpert
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