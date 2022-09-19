SpaceX опробовала интернет Starlink в пассажирском самолете: результаты тестирования — Finance.ua

SpaceX опробовала интернет Starlink в пассажирском самолете: результаты тестирования Сегодня 22:28 — Технологии&Авто

SpaceX опробовала интернет Starlink в пассажирском самолете: результаты тестирования, Kyle Grillot

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, провела испытания интернета Starlink в самолете авиакомпании JSX. Во время тестирования скорость передачи данных постоянно превышала 100 Мбит/с.

Об этом пишет Bloomberg

По словам главного исполнительного директора JSX Алекса Уилкокса, который лично находился на борту самолета над Калифорнией, пробовал пользоваться интернетом и звонил по WhatsApp, тестирование Starlink превысило его ожидания.

Согласно данным сервиса Ookla, скорость интернета во время полета постоянно превышала 100 Мбит/с. К примеру, скорость интернета на борту Airbus компании American Airlines с оборудованием Viasat и более 100 пассажирами составляет около 2,2 Мбит/с.

Отмечается, что во время испытания на борту находились несколько человек, которые занимались тестированием скорости. Однако дополнительные устройства имитировали нагрузку системы 20-30 пассажиров.

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