Илон Маск рассматривает возможность IPO SpaceX привлечь средства для создания дата-центров в космосе для систем искусственного интеллекта.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.
Возможные сроки IPO SpaceX
SpaceX ранее заявляла, что не планирует выход на биржу для создания постоянного присутствия на Марсе. Однако, по данным собеседников WSJ, компания может завершить IPO уже к июлю 2026 г. и в ближайшее время выбрать банки-организаторы размещения.
Инициатива связана с планами развертывания инфраструктуры для ИИ на орбите. Недавно Google сообщила о намерении протестировать космический дата-центр в 2027 году. Маск, по данным источников, стремится опередить конкурентов, однако реализация проекта требует миллиардных инвестиций.
Потенциальные выгоды для xAI
Вывод SpaceX на биржу может также усилить позиции xAI, отстающей от OpenAI и Google в области искусственного интеллекта. При создании орбитальных дата-центров xAI потенциально могла бы получить доступ к инфраструктуре на льготных условиях.
Идею переноса дата-центров в космос ранее поддерживали и другие компании. Blue Origin заявляла о перспективности орбитальной инфраструктуры, а руководитель OpenAI Сэм Альтман рассматривал партнерство или приобретение ракетной компании Stoke Space.
Впрочем, реализация такого проекта связана с техническими вызовами, включая задержку сигнала, отвод тепла и влияние радиации. По данным WSJ, SpaceX совершила определенный технологический прорыв в 2025 году, но деталей не раскрывает.
