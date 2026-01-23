0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SpaceX может выйти на IPO в 2026 году — WSJ

Технологии&Авто
11
SpaceX рассматривает IPO для финансирования космических дата-центров
SpaceX рассматривает IPO для финансирования космических дата-центров
Илон Маск рассматривает возможность IPO SpaceX привлечь средства для создания дата-центров в космосе для систем искусственного интеллекта.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Возможные сроки IPO SpaceX

SpaceX ранее заявляла, что не планирует выход на биржу для создания постоянного присутствия на Марсе. Однако, по данным собеседников WSJ, компания может завершить IPO уже к июлю 2026 г. и в ближайшее время выбрать банки-организаторы размещения.
Инициатива связана с планами развертывания инфраструктуры для ИИ на орбите. Недавно Google сообщила о намерении протестировать космический дата-центр в 2027 году. Маск, по данным источников, стремится опередить конкурентов, однако реализация проекта требует миллиардных инвестиций.

Потенциальные выгоды для xAI

Вывод SpaceX на биржу может также усилить позиции xAI, отстающей от OpenAI и Google в области искусственного интеллекта. При создании орбитальных дата-центров xAI потенциально могла бы получить доступ к инфраструктуре на льготных условиях.
Идею переноса дата-центров в космос ранее поддерживали и другие компании. Blue Origin заявляла о перспективности орбитальной инфраструктуры, а руководитель OpenAI Сэм Альтман рассматривал партнерство или приобретение ракетной компании Stoke Space.
Впрочем, реализация такого проекта связана с техническими вызовами, включая задержку сигнала, отвод тепла и влияние радиации. По данным WSJ, SpaceX совершила определенный технологический прорыв в 2025 году, но деталей не раскрывает.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems