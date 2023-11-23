Создатели «Мивины» представили доступный электрокроссовер с запасом хода 450 км (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Создатели «Мивины» представили доступный электрокроссовер с запасом хода 450 км (фото)

Технологии&Авто
37
Создатели «Мивины» представили доступный электрокроссовер с запасом хода 450 км (фото)
Создатели «Мивины» представили доступный электрокроссовер с запасом хода 450 км (фото)
Вьетнамский производитель VinFast представил свою новенькую модель VF7. Компактный электрокроссовер поступит в продажу с начала 2024 года по цене от 35 000 до 49 000 долларов и будет поставляться на экспорт. Об этом сообщается на официальном сайте VinFast.
Напомним, бренд VinFast — детище вьетнамского миллиардера Фам Нят Вионга. Первым успешным его проектом стало предприятие по выпуску вермишели быстрого приготовления «Мивина» в Харькове. На деньги, вырученные от продажи завода, он выстроил бизнес-империю у себя на родине.
Читайте также
Новый VinFast VF7 — электрический кроссовер С-класса с дизайном от итальянского ателье Torino Design. У него высокая оконная линия, тонкая диодная оптика и оригинальные задние стойки крыши.
Создатели «Мивины» представили доступный электрокроссовер с запасом хода 450 км (фото)

Размеры VinFast VF7 2024:

  • длина — 4 545 мм;
  • ширина — 1 890 мм;
  • высота — 1636 мм;
  • колесная база — 2 840 мм.
В салоне отсутствует щиток приборов — показания выведены на 12,9-дюймовый центральный дисплей и проектируются на лобовое стекло. Оснащение учитывает набор систем активной безопасности.
Электромобиль VinFast VF7 предложен в двух версиях. Переднеприводный 177-сильный вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 10 с и развить 150 км/ч. Батарея на 60 кВт∙ч позволяет проехать 375 км без подзарядки. 204-сильная версия с батареей емкостью 75 кВт∙ч способна преодолеть 450 км на одном заряде.
Полноприводная модификация мощностью 354 л.с. разгоняется до сотни за 5,8 с и развивает 175 км/ч. Батарея здесь также на 75 кВт∙ч, а запас хода составляет 431 км.
Создатели «Мивины» представили доступный электрокроссовер с запасом хода 450 км (фото)
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.