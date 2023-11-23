Создатели «Мивины» представили доступный электрокроссовер с запасом хода 450 км (фото) — Finance.ua

Создатели «Мивины» представили доступный электрокроссовер с запасом хода 450 км (фото) Сегодня 01:22 — Технологии&Авто

Создатели «Мивины» представили доступный электрокроссовер с запасом хода 450 км (фото)

Вьетнамский производитель VinFast представил свою новенькую модель VF7. Компактный электрокроссовер поступит в продажу с начала 2024 года по цене от 35 000 до 49 000 долларов и будет поставляться на экспорт. Об этом сообщается на официальном сайте VinFast.

Напомним, бренд VinFast — детище вьетнамского миллиардера Фам Нят Вионга. Первым успешным его проектом стало предприятие по выпуску вермишели быстрого приготовления «Мивина» в Харькове. На деньги, вырученные от продажи завода, он выстроил бизнес-империю у себя на родине.

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Новый VinFast VF7 — электрический кроссовер С-класса с дизайном от итальянского ателье Torino Design. У него высокая оконная линия, тонкая диодная оптика и оригинальные задние стойки крыши.

Размеры VinFast VF7 2024:

длина — 4 545 мм;

ширина — 1 890 мм;

высота — 1636 мм;

колесная база — 2 840 мм.

В салоне отсутствует щиток приборов — показания выведены на 12,9-дюймовый центральный дисплей и проектируются на лобовое стекло. Оснащение учитывает набор систем активной безопасности.

Электромобиль VinFast VF7 предложен в двух версиях. Переднеприводный 177-сильный вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 10 с и развить 150 км/ч. Батарея на 60 кВт∙ч позволяет проехать 375 км без подзарядки. 204-сильная версия с батареей емкостью 75 кВт∙ч способна преодолеть 450 км на одном заряде.

Полноприводная модификация мощностью 354 л.с. разгоняется до сотни за 5,8 с и развивает 175 км/ч. Батарея здесь также на 75 кВт∙ч, а запас хода составляет 431 км.

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Фокус По материалам:

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