Создатели «Мивины» представили доступный электрокроссовер с запасом хода 450 км (фото) — Finance.ua

Создатели «Мивины» представили доступный электрокроссовер с запасом хода 450 км (фото)
Вьетнамский производитель VinFast представил свою новенькую модель VF7. Компактный электрокроссовер поступит в продажу с начала 2024 года по цене от 35 000 до 49 000 долларов и будет поставляться на экспорт. Об этом сообщается на официальном сайте VinFast.
Напомним, бренд VinFast — детище вьетнамского миллиардера Фам Нят Вионга. Первым успешным его проектом стало предприятие по выпуску вермишели быстрого приготовления «Мивина» в Харькове. На деньги, вырученные от продажи завода, он выстроил бизнес-империю у себя на родине.
Новый VinFast VF7 — электрический кроссовер С-класса с дизайном от итальянского ателье Torino Design. У него высокая оконная линия, тонкая диодная оптика и оригинальные задние стойки крыши.
Размеры VinFast VF7 2024:
- длина — 4 545 мм;
- ширина — 1 890 мм;
- высота — 1636 мм;
- колесная база — 2 840 мм.
В салоне отсутствует щиток приборов — показания выведены на 12,9-дюймовый центральный дисплей и проектируются на лобовое стекло. Оснащение учитывает набор систем активной безопасности.
Электромобиль VinFast VF7 предложен в двух версиях. Переднеприводный 177-сильный вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 10 с и развить 150 км/ч. Батарея на 60 кВт∙ч позволяет проехать 375 км без подзарядки. 204-сильная версия с батареей емкостью 75 кВт∙ч способна преодолеть 450 км на одном заряде.
Полноприводная модификация мощностью 354 л.с. разгоняется до сотни за 5,8 с и развивает 175 км/ч. Батарея здесь также на 75 кВт∙ч, а запас хода составляет 431 км.
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