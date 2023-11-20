Cadillac представил компактный электрический кроссовер — Finance.ua

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Cadillac представил компактный электрический кроссовер

Технологии&Авто
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Cadillac представил компактный электрический кроссовер
Cadillac представил компактный электрический кроссовер, Фото: www.cnbc.com
Cadillac, марка автомобилей класса «люкс», принадлежащая концерну General Motors, представила новый электрический компактный кроссовер 2025 года Cadillac Optiq.
Об этом сообщает CNBC.
В Cadillac заявили, что автомобиль, который станет уже четвертым электромобилем бренда, будет ниже нынешнего среднеразмерного кроссовера Lyriq начального уровня, цена которого стартует примерно от 59 000 долларов США.
При этом Cadillac отказался раскрыть цены и другие особенности Optiq 2025, который, как ожидается, поступит в продажу в США уже в следующем году.
Фото: <a href="https://www.cnbc.com">www.cnbc.com</a>
Фото: www.cnbc.com
Ожидается, что автомобиль будет продаваться в Северной Америке, Китае, Европе и потенциально на других рынках.
«Cadillac переживает значительный импульс продаж благодаря нашему мощному портфолио продуктов, и сейчас мы расширяем наш бизнес по всему миру», — сказал вице-президент Cadillac Джон Рот.
Первым электромобилем Cadillac был Lyriq, вторым — Celestiq со стоимостью свыше 300 000 долларов и третий — Escalade, стоимость которого стартует примерно от 130 000 долларов США.
По материалам:
Укрінформ
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