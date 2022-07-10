Созданы самые тонкие механические часы в мире — Finance.ua

Созданы самые тонкие механические часы в мире Сегодня 20:40 — Фондовый рынок

Компания Richard Mille совместно с Ferrari создала самые тонкие механические часы в мире, которые стоят в разы больше большинства суперкаров итальянской марки. Модель с незамысловатым названием RM UP-01 Ferrari стоит 1,888 млн долларов. Будет создано всего 150 экземпляров таких часов.

Что касается той же главной особенности, толщина часов составляет всего 1,75 мм! Правда, это всего на 0,05 мм тоньше прошлого рекордсмена Bulgari Octo Finissimo Ultra, но в любом случае это невероятно тонкое устройство. При этом толщина механизма часов еще меньше — 1,18 мм. Часы выполнены в основном из титана с включениями алюминия и ванадия. Richard Mille говорит, что на создание новинки ушло более 6000 человеко-часов.

Модель RM UP-01, созданная в сотрудничестве с командой Ferrari — это результат многолетнего труда, десятки прототипов и более 6000 часов разработок и лабораторных испытаний. Вызов по созданию ультратонких часов исключал возможность использования традиционного часового механизма с многоуровневым расположением шестеренок и стрелок. Понимая невозможность размещения всех компонентов на более широкой плате, мастера Richard Mille решили распределить их таким образом, чтобы получился идеальный симбиоз механизма и корпуса, причем один обеспечивал бы прочность и жесткость другого. Мы стремились сохранить традиционную архитектуру, в которой механизм собирается в корпусе, а не такую сборку, где задняя крышка дублирует плату, чтобы обеспечить прочность при любых обстоятельствах.

Несмотря на сверхтонкий корпус, часы предлагают водозащиту (до 10 метров) и способны выдерживать ускорение до 5000 g. Запас хода заявлен равным 45 часам.

Portaltele По материалам:

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