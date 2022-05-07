Создан Telegram-бот, где можно пожаловаться на спекулянтов и мошенников, зарабатывающих на войне — Finance.ua
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Создан Telegram-бот, где можно пожаловаться на спекулянтов и мошенников, зарабатывающих на войне

Сегодня 10:43Личные финансы
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IT-компании GoMage и Sellbery запустили UkraineDataVerse — с помощью Telegram-бота предприниматели и простые украинцы могут пожаловаться на спекулянтов и мошенников, зарабатывающих на войне.
Об инициативе разработчики рассказали DOU.

Как это работает?

  • Отмечается, что бот помогает фиксировать разные случаи спекуляций. В их числе: необоснованное повышение цены на аренду, транспортные услуги, дефицитные товары или малодоступные сервисы.
  • Чтобы заявить о мошенничестве, достаточно подать заявку, указав область, район, название бизнеса или имя человека, ведущего недобросовестную деятельность.
  • Команда UkraineDataVerse проверит обращение и передаст данные Бюро экономической безопасности Украины. Все нарушители также будут публично освещены в общей базе на одной из страниц сайта.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Получить деньги быстро 💸

По материалам: Ain.Ua
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