Создан Telegram-бот, где можно пожаловаться на спекулянтов и мошенников, зарабатывающих на войне — Finance.ua

Создан Telegram-бот, где можно пожаловаться на спекулянтов и мошенников, зарабатывающих на войне

Сегодня 10:43 — Личные финансы

IT-компании GoMage и Sellbery запустили UkraineDataVerse — с помощью Telegram-бота предприниматели и простые украинцы могут пожаловаться на спекулянтов и мошенников, зарабатывающих на войне.

Об инициативе разработчики рассказали DOU.

Как это работает?

Отмечается, что бот помогает фиксировать разные случаи спекуляций. В их числе: необоснованное повышение цены на аренду, транспортные услуги, дефицитные товары или малодоступные сервисы.

Чтобы заявить о мошенничестве, достаточно подать заявку, указав область, район, название бизнеса или имя человека, ведущего недобросовестную деятельность.

Команда UkraineDataVerse проверит обращение и передаст данные Бюро экономической безопасности Украины. Все нарушители также будут публично освещены в общей базе на одной из страниц сайта.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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