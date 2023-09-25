Создан первый электровелосипед без аккумулятора — Finance.ua

Создан первый электровелосипед без аккумулятора Сегодня 03:06 — Технологии&Авто

Создан первый электровелосипед без аккумулятора

Французский предприниматель Адриен Лельевр, директор компании STEE, разработал и запатентовал электровелосипед под названием Pi-Pop, в котором используются не литиевые батареи, а суперконденсаторы, пишет Euronews.

Суперконденсатор работает за счет накопления энергии электростатическим способом, а в литиевом аккумуляторе энергия накапливается в результате химической реакции. Суперконденсатор может накапливать и отдавать энергию очень быстро, когда это необходимо. В случае с велосипедом это означает накопление энергии, когда человек крутит педали или тормозит, и ее использование для более сложных действий, таких как езда вверх.

По оценкам Лельевра, энергии, выделяемой суперконденсатором, достаточно для преодоления подъема на высоту 50 м при условии предварительной зарядки на ровном месте, что делает его пригодным для использования примерно в 80% европейских городов.

Компания-производитель велосипеда STEE утверждает, что срок службы суперконденсатора составляет от 10 до 15 лет по сравнению с пятью-шестью годами для литиевой батареи.

Также не нужно долго ждать, пока велосипед зарядится, что является еще одним преимуществом по сравнению с классическими электронными велосипедами. В настоящее время компания выпускает 100 велосипедов Pi-Pop в месяц. К 2024 году планируют увеличить этот показатель до 1000.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.