Создан первый электровелосипед без аккумулятора — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Создан первый электровелосипед без аккумулятора

Технологии&Авто
13
Создан первый электровелосипед без аккумулятора
Создан первый электровелосипед без аккумулятора
Французский предприниматель Адриен Лельевр, директор компании STEE, разработал и запатентовал электровелосипед под названием Pi-Pop, в котором используются не литиевые батареи, а суперконденсаторы, пишет Euronews.
Суперконденсатор работает за счет накопления энергии электростатическим способом, а в литиевом аккумуляторе энергия накапливается в результате химической реакции. Суперконденсатор может накапливать и отдавать энергию очень быстро, когда это необходимо. В случае с велосипедом это означает накопление энергии, когда человек крутит педали или тормозит, и ее использование для более сложных действий, таких как езда вверх.
По оценкам Лельевра, энергии, выделяемой суперконденсатором, достаточно для преодоления подъема на высоту 50 м при условии предварительной зарядки на ровном месте, что делает его пригодным для использования примерно в 80% европейских городов.
Компания-производитель велосипеда STEE утверждает, что срок службы суперконденсатора составляет от 10 до 15 лет по сравнению с пятью-шестью годами для литиевой батареи.
Также не нужно долго ждать, пока велосипед зарядится, что является еще одним преимуществом по сравнению с классическими электронными велосипедами. В настоящее время компания выпускает 100 велосипедов Pi-Pop в месяц. К 2024 году планируют увеличить этот показатель до 1000.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.