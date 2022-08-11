Создали самый быстрый в мире квантовый процессор: решает задачи за 6,5 наносекунды — Finance.ua

Создали самый быстрый в мире квантовый процессор: решает задачи за 6,5 наносекунды Сегодня 03:58 — Технологии&Авто

Создали самый быстрый в мире квантовый процессор: решает задачи за 6,5 наносекунды

В Национальном институте естественных наук Японии (NINS) создали и протестировали квантовый процессор нового поколения. Скорость его вычислений потрясла ученых, сообщает eurekalert.org.

По заявлениям разработчиков, чип тратит 6,5 наносекунды, чтобы выполнить одну логическую операцию. Этот показатель превышает в 100 раз показатели других аналогичных устройств.

Новый процессор состоит из двух кубитов, которыми служат ридберговые атомы, а именно охлажденные до нуля градусов атомы рубидия-87. Размещаются они на мизерном расстоянии друг от друга — 1 микрон. Но при этом электрон одного из атомов поместили подальше от ядра, «отодвинув» его с помощью лазерных импульсов.

Короткие и мощные импульсы влияют и на соседние атомы, переводя их в ридберговое состояние. Так окружающие атомы тоже участвуют в вычислительных процессах. Именно их подмога ускоряет работу над логическими операциями в 100 раз. Ученые точно определили время, потраченное на решение одной операции — квантовому компьютеру потребовалось 6,5 наносекунды.

Благодаря такому ускорению вычислительного процесса исследователям удалось избавиться от шумов, вносящих погрешности. Другими словами, чип завершает работу над логическим шагом раньше, чем успеет возникнуть сопутствующий шум. Теоретически, от шумов можно было бы совсем избавиться, просто игнорируя их. Создатели нового чипа полагают, что стоят на пороге создания квантового компьютера, который сможет производить сотни миллионов операций в секунду.

Фокус По материалам:

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