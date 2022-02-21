Союз украинских предпринимателей призвал установить мораторий на проверки бизнеса — Finance.ua

Союз украинских предпринимателей призвал установить мораторий на проверки бизнеса

Сегодня 16:45 — Личные финансы

Союз украинских предпринимателей призвал установить мораторий на проверки бизнеса

В 2022 году ГНС планирует проверить более 120 тысяч компаний. В то же время Союз украинских предпринимателей (СУП) предлагает установить мораторий на плановые проверки бизнеса.

По подсчетам организации, в прошлом году налоговая провела на 59% больше плановых и на 76% больше внеплановых проверок, чем в 2020 году. Они касались как украинских ФЛП, так и юридических лиц.

Что предлагает СУП? Союз уже обратился в комитет Верховной Рады, Минфин и Минэкономики с просьбой зарегистрировать законопроект об установлении моратория на проверки бизнеса в 2022 году.

Организация настаивает, чтобы из всех запланированных проверок в этом году состоялись только следующие:

по деятельности хозяйствующих субъектов с высокой степенью риска;

по соблюдению требований к формированию, установлению и применению государственно регулируемых цен;



в отношении санитарного и эпидемического благополучия населения.



Предыдущие моратории на проверки показали, что ограничение работы органов контроля упрощает администрирование и снижает нагрузку на бизнес. — Сообщения организации.

К слову, в СУП объясняют, что проверки препятствуют работе прозрачного бизнеса, мешают привычному течению процессов и оказывают финансовое давление. В современных условиях неопределенности, по мнению участников организации, это оказывает негативное влияние на украинскую экономику.

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