Союз украинских предпринимателей призвал установить мораторий на проверки бизнеса — Finance.ua
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Союз украинских предпринимателей призвал установить мораторий на проверки бизнеса

Сегодня 16:45Личные финансы
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Союз украинских предпринимателей призвал установить мораторий на проверки бизнесаСоюз украинских предпринимателей призвал установить мораторий на проверки бизнеса
В 2022 году ГНС планирует проверить более 120 тысяч компаний. В то же время Союз украинских предпринимателей (СУП) предлагает установить мораторий на плановые проверки бизнеса.
По подсчетам организации, в прошлом году налоговая провела на 59% больше плановых и на 76% больше внеплановых проверок, чем в 2020 году. Они касались как украинских ФЛП, так и юридических лиц.
Что предлагает СУП? Союз уже обратился в комитет Верховной Рады, Минфин и Минэкономики с просьбой зарегистрировать законопроект об установлении моратория на проверки бизнеса в 2022 году.
Организация настаивает, чтобы из всех запланированных проверок в этом году состоялись только следующие:
  • по деятельности хозяйствующих субъектов с высокой степенью риска;
  • по соблюдению требований к формированию, установлению и применению государственно регулируемых цен;
  • в отношении санитарного и эпидемического благополучия населения.
Предыдущие моратории на проверки показали, что ограничение работы органов контроля упрощает администрирование и снижает нагрузку на бизнес.
— Сообщения организации.

К слову, в СУП объясняют, что проверки препятствуют работе прозрачного бизнеса, мешают привычному течению процессов и оказывают финансовое давление. В современных условиях неопределенности, по мнению участников организации, это оказывает негативное влияние на украинскую экономику.
По материалам: Телеканал 24
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