Совместное предприятие Stellantis и китайского GAC объявило о банкротстве — Finance.ua
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Совместное предприятие Stellantis и китайского GAC объявило о банкротстве

Фондовый рынок
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Компания Stellantis объявила о закрытии совместного предприятия с GAC, которое занималось сборкой внедорожников Jeep в Китае.
По словам представителей концерна, Jeep будут импортировать из-за границы, а Guangzhou Automobile Group (GAC) займется обслуживанием внедорожников и предоставлением услуг клиентам Jeep.
О намерениях Stellantis закрыть предприятие стало известно в июле. Основной причиной ликвидации стала убыточность проекта. Резкое снижение продаж началось еще в 2021 году, когда показатели упали на 50% по сравнению с прошлым годом. В первой половине 2022 года в Поднебесной было продано 2000 автомобилей Jeep. Кроме того, руководство Stellantis неоднократно подчеркивало, что в ведении совместного бизнеса с китайскими партнерами ощущается политическое влияние.
В GAC только отметили, что глубоко шокированы решением Stellantis закрыть совместное предприятие. Однако китайская компания утвердила заявление о банкротстве и готова предоставлять услуги нынешним и будущим китайским владельцам внедорожников Jeep.
Совместное предприятие было основано еще в 1984 году, тогда оно называлось Beijing Jeep. Сделку заключили американский концерн AMC, владевший маркой Jeep, и китайские власти. На тот момент ничего подобного в промышленности КНР не было.
По материалам:
mmr.ua
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