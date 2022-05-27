СOVID-19: карантин в Украине продлили до конца лета — Finance.ua

СOVID-19: карантин в Украине продлили до конца лета

Сегодня 15:26 — Казна и Политика

СOVID-19: карантин в Украине продлили до конца лета

В Украине до конца лета этого года продлили действие карантина для предотвращения распространения СOVID-19.

Соответствующее решение было принято 27 мая на заседании правительства.

«Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года», — заявил Шмыгаль.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине был введен с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Учитывая «цвет» региона, различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предполагает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина.

Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об усложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предусматривает более жесткие ограничения, как это было во время январского «локдауна». 20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в «желтую» зону карантина с 23 сентября. Впоследствии в «красную» зону перешли 18 областей и Киев.

С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие ужесточение ограничений в «желтых» зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общепита и спортзалов будет разрешена только при наличии у 100% коллектива и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.