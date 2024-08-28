Совет по финансовой стабильности заявил о дополнительных потребностях бюджета Украины — Finance.ua

Совет по финансовой стабильности заявил о дополнительных потребностях бюджета Украины Сегодня 15:00

Совет по финансовой стабильности заявил о дополнительных потребностях бюджета Украины

Совет по финансовой стабильности рассмотрел системные риски финансового сектора Украины. Потребности бюджета растут из-за войны.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ

По данным обзора, объемы гривневых средств клиентов растут во всех группах банков, а кредитование бизнеса и населения оживляется в ответ на положительные тенденции в экономике.

«Вместо этого потребности государственного бюджета в финансировании сектора безопасности и обороны растут», — говорится в сообщении.

В СФС отметили, что война остается ключевым вызовом для устойчивости финансового сектора и экономики, усугубляет вызовы, в частности, для финансирования и государственного бюджета.

«Члены СФС согласились с необходимостью дальнейшей совместной работы по преодолению этих вызовов и сохранению макроэкономической стабильности», — отмечается в релизе.

Страхование военных рисков

В ходе заседания СФС поддержал законопроект о создании в Украине полнофункциональной системы страхования военных рисков, разработка которого предусмотрена п. 62 Меморандума с МВФ.

Согласно Меморандуму НБУ вместе с Министерством экономики и Министерством финансов должны были подготовить первоначальный законопроект. Законопроект согласован представителями рабочей группы и обработан специалистами Всемирного банка и будет передан в Верховную Раду Украины после широкого обсуждения, в частности с представителями бизнес-сообщества.

Проект предусматривает введение обязательного страхования определенных объектов и добровольного страхования тех, которые не подлежат обязательному. Стандартизированные продукты будет разрабатывать Государственное агентство по страхованию военных рисков.

Напомним, Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд гривен. На нужды обороны предлагается дополнительно направить 495,3 млрд гривен

Планируется, что денежные средства будут получены за счет повышения налогов и увеличения заимствований в виде ОВГЗ.

Доработанный проект о повышении налогов сейчас рассматривается в Раде.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.