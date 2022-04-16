Совет НБУ утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на период войны — Finance.ua

Совет НБУ утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на период войны

Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Совет Национального банка Украины утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на период войны, в частности, разрешил НБУ оказывать поддержку правительству путем покупки бумаг на первичном рынке.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Для обеспечения должного отпора широкомасштабной вооруженной агрессии россии и бесперебойного функционирования системы государственных финансов в условиях военного положения Национальный банк может оказывать поддержку государственному бюджету путем покупки ценных бумаг правительства Украины на первичном рынке (временная институциональная возможность чего вытекает из законодательства о военном положении», — отмечено в уведомлении.

Отмечается, что целесообразность и объемы операций по финансированию государственного бюджета будут определяться отдельными решениями Национального банка, учитывая ситуацию на финансовых рынках и государственных финансах, в частности с учетом возможности наполнения государственного бюджета из других источников.

Ранее НБУ сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 апреля, на уровне 29,2549 UAH/USD.

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