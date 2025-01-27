Совет ЕС приостановил безвизовый режим для дипломатов и должностных лиц Грузии — Finance.ua

Совет ЕС приостановил безвизовый режим для дипломатов и должностных лиц Грузии Сегодня 18:10

Совет Европейского Союза приостановил действие части соглашения между ЕС и Грузией об упрощенном визовом режиме. Теперь грузинским дипломатам и должностным лицам придется обращаться за визой.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Фундаментальные права и демократические ценности являются основополагающими принципами интеграции в ЕС. Чиновники, представляющие страну, которая попирает эти ценности, не должны выигрывать от более легкого доступа в ЕС», — заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.

Также у представителей Грузии нет преимуществ в виде сокращенного времени подачи документов, более низкой платы за визу и возможности подавать меньшее количество документов для подтверждения.

Решение Совета ЕС — это реакция на принятый в прошлом году «Закон об иноагентах» и пакет законов о «семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Брюссель считает, что это законодательство подрывает фундаментальные права грузинского народа: свободу выражения мнений, право на частную жизнь, право участвовать в общественных делах, а также усиливает стигматизацию и дискриминацию.

theБабель По материалам:

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