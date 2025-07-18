Совет ЕС дает зеленый свет постепенному запуску системы въезда/выезда: основные особенности — Finance.ua
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Совет ЕС дает зеленый свет постепенному запуску системы въезда/выезда: основные особенности

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Совет ЕС дает зеленый свет постепенному запуску системы въезда/выезда: основные особенности
Совет ЕС дает зеленый свет постепенному запуску системы въезда/выезда: основные особенности
Сегодня Рада приняла закон ЕС, который позволит постепенно в течение 6 месяцев запустить новую систему цифрового управления границами (EES) для въезда/выезда.
Об этом идет речь на сайте Европейского Совета.
Система EES (Европейская система заезда/выезда) улучшит эффективность и результативность контроля на внешних границах ЕС.
О чем идет речь
Новая система цифровым способом будет регистрировать въезды и выезды, данные из паспорта, отпечатки пальцев и изображения лиц граждан не входящих в ЕС стран, путешествующих для краткосрочного пребывания в государстве-члене ЕС.
Надежная защита наших внешних границ жизненно важна для Европейского Союза. Новая система въезда-выезда поможет нам обеспечить соблюдение гражданами стран, не входящих в ЕС, путешествующих в Европу, наших правил. Это сделает наши границы более безопасными, а пограничные проверки — более эффективными.
Кааре Дибвад Бек, министр иммиграции и интеграции ЕС

Цель
Благодаря этой системе соответствующие органы, от пограничников до правоохранительных органов, будут иметь доступ к данным, которые позволяют проверить личность граждан третьих стран и информацию о том, соблюдают ли они разрешенный период пребывания в Шенгенской зоне.
В результате EES значительно снизит вероятность мошенничества с личными данными и превышение срока пребывания.

Основные особенности:

  • Новые правила позволяют тем государствам-членам, которые желают внедрять EES постепенно в течение 180 дней, сделать это, одновременно предоставляя другим возможность начать полноценную эксплуатацию системы с первого дня.
  • Страны ЕС должны достичь полной регистрации, включая биометрические данные всех лиц в EES до конца шестимесячного периода.
  • До конца переходного периода государства-члены будут также продолжать вручную ставить штампы в проездных документах.
  • Государства-члены могут полностью или частично приостановить работу системы EES на определенных пунктах пропуска через границу в исключительных обстоятельствах (например, когда интенсивность движения транспорта приведет к очень длительному времени ожидания).
Напомним, Регламент о EES, принятый в 2017 году, потребовал от всех государств-членов полноценно и одновременно начать использование EES.
Чтобы обеспечить бесперебойный запуск EES и содействовать своевременному развертыванию во всех государствах-членах, а также из-за опасений, что полный запуск системы может представлять фактор риска для устойчивости IТ-системы, Комиссия предложила постепенное начало.
По материалам:
Finance.ua
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