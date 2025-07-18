Российские банки на грани упадка из-за войны в Украине, — The Telegraph — Finance.ua
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Российские банки на грани упадка из-за войны в Украине, — The Telegraph

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Российские банки на грани упадка из-за войны в Украине, — The Telegraph
Российские банки на грани упадка из-за войны в Украине, — The Telegraph
Российские банки пытаются получить помощь от Москвы, ведь заемщики хотят погасить кредиты в пострадавшей от войны экономике. По меньшей мере три крупнейших банка страны рассматривают возможность государственного спасения.
Об этом пишет The Telegraph.
Такие действия являются признаком того, что страна борется под давлением вторжения рф в Украину.
Отмечается, что чиновники отдали приказ банкам избегать раскрытия полного объема плохих кредитов, а вместо этого реструктуризировать свою отчетность, чтобы показать лучшую картину. Однако такая тактика, как пишут СМИ, скорее всего, исчерпывается, поэтому банки и нуждаются в поддержке со стороны Москвы.
«Экономика россии находится под давлением расходов на войну владимира путина в Украине, санкций, введенных западными странами, потери рабочей силы как в вооруженных силах, так и из-за побега за границу, а также падения цен на нефть, что угрожает критически важному источнику доходов для правительства», — напомнили в издании.
По официальным оценкам, в прошлом году экономика рф выросла на 4,3%. Как пишет The Telegraph, каждый третий рубль, израсходованный Москвой, идет на военные нужды.
В то же время спиралевидный рост цен на продукты и дефицит рабочей силы также увеличили инфляцию до двузначных цифр. В частности, рядовые россияне изо всех сил пытаются приобрести некоторые из самых необходимых вещей, ведь даже картофель в россии сейчас в дефиците.
«Центральный банк пытается контролировать ситуацию, невзирая на то, что удерживает процентные ставки на уровне 20 процентов. Правительственные финансы также находятся под давлением больших бонусных выплат и высоких зарплат для солдат, хотя они помогают поддерживать семейные бюджеты военных даже в условиях стремительной инфляции», — пояснили в материале.
По материалам:
УНІАН
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