Совет директоров Twitter одобрил продажу социальной сети Маску — Finance.ua
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Совет директоров Twitter одобрил продажу социальной сети Маску

Фондовый рынок
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Совет директоров Twitter одобрил продажу социальной сети Маску
Совет директоров Twitter одобрил продажу социальной сети Маску
Правление Twitter рекомендует акционерам проголосовать за одобрение сделки по продаже американскому миллиардеру Илону Маску.
Соответствующее решение было опубликовано на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Правление считает сделку справедливой и выгодной для акционеров. Кроме того, отмечается отсутствие альтернативных вариантов, кроме продажи Маску.
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Напомним, 13 мая в своем аккаунте в Twitter Илон Маск выразил сомнение в достоверности данных, опубликованных в отчете компании. Миллиардера смутило озвученное в нем количество ботов. Согласно внутренней статистике, их менее 5%.
Он остановил сделку, заявив в своем официальном аккаунте, что поставил его на паузу, пока цифры из отчета Twitter Inc. не будут подтверждены.
В ответ руководство Twitter предоставило доступ миллиардеру к внутренней информации, включающей поток данных из 500 млн публикаций ежедневно.
По материалам:
НВ
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