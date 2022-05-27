Акционеры Twitter подали в суд на Маска за манипулирование ценами при покупке компании — Finance.ua

Акционеры Twitter подали в суд на Маска за манипулирование ценами при покупке компании

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Акционеры Twitter подали в суд на Маска за манипулирование ценами при покупке компании

Акционеры Twitter Inc подали в суд на миллиардера Илона Маска. Инвесторы утверждают, что он манипулировал ценой акций компании в сторону понижения при покупке соцсети за 44 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters

Инвесторы заявили, что Маск сэкономил себе 156 млн долларов, не сообщив, что к 14 марта он приобрел более 5% акций Twitter.

Они также назвали Twitter в качестве ответчика, утверждая, что компания была обязана расследовать поведение Маска, хотя они не требуют от фирмы возмещения ущерба.

Инвесторы заявили, что Маск продолжал покупать акции после этого и в конце концов сообщил в начале апреля, что ему принадлежит 9,2% компании.

«Задерживая раскрытие информации о своей доле в Twitter, Маск манипулировал рынком и купил акции Twitter по искусственно заниженной цене», — заявили инвесторы.

Акционеры заявили, что недавнее падение акций Tesla поставило возможность Маска финансировать приобретение Twitter в «серьезную опасность», поскольку он заложил свои акции в качестве залога для обеспечения кредитов, необходимых ему для покупки компании.

Напомним, 25 апреля Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов. Тогда предприниматель отметил, что это соцсеть является «цифровой городской площадью, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества».

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