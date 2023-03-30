Совет директоров МВФ назвал дату заседания по «украинскому вопросу» — Finance.ua
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Совет директоров МВФ назвал дату заседания по «украинскому вопросу»

Казна и Политика
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Совет директоров МВФ назвал дату заседания по «украинскому вопросу»
Совет директоров МВФ назвал дату заседания по «украинскому вопросу»
Совет директоров МВФ рассмотрит запрос Украины об открытии новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF 31 марта.
Этому также предшествует подведение итогов открытой в декабре Мониторинговой программы для Украины с привлечением совета директоров (PMB).
Ранее, 21 марта, МВФ сообщил о достижении договоренности на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) о новой четырехлетней программе EFF для Украины на общую сумму SDR11,6 млрд (около $15,6 млрд).
Кабинет министров 24 марта одобрил проект Письма о намерениях правительства и Национального банка Украины МВФ и проекте Меморандума об экономической и финансовой политике. На этом шаге документы обычно не публикуются.
Программу предполагается разделить на два этапа. Первый нацелен на удержание стабильности, рассчитанный на 12-18 месяцев, тогда как второй этап с большими структурными реформами нацелен на рост и евроинтеграцию.
Переговорам о новой программе EFF предшествовала мониторинговая программа PMB. Украина в условиях неготовности МВФ сразу выделять значительное финансирование осенью прошлого года пригласила ее у Фонда на срок четыре месяца и получила одобрение совета директоров 20 декабря.
17 февраля в Варшаве завершилась работа миссии МВФ, по итогам которой сделано заявление о досрочном завершении программы PMB и переходе к подготовке новой расширенной программы, которая предусматривает финансирование.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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