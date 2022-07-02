Соучредитель Dogecoin рассказал, как криптозима может повлиять на восприятие криптовалют сообществом — Finance.ua
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Соучредитель Dogecoin рассказал, как криптозима может повлиять на восприятие криптовалют сообществом

Технологии&Авто
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Соучредитель Dogecoin рассказал, как криптозима может повлиять на восприятие криптовалют сообществом
Соучредитель Dogecoin рассказал, как криптозима может повлиять на восприятие криптовалют сообществом
Билли Маркус, ІТ-инженер, который в 2013 году вместе с Джексоном Палмером основал мем-монету Dogecoin, прокомментировал в Twitter текущий медвежий крипторинок и высказал мнение о том, как криптозима может повлиять на восприятие криптовалют сообществом.
Маркус несколько саркастически написал в своем твите, что только во время криптозимы люди «на самом деле начинают понимать, что такое криптовалюта».
Он добавил, что эти «понимания» всегда являются базовыми знаниями, такими как тот факт, что биткоин легко отследить, что биржи централизованы и опасны и тд.
Соучредитель Dogecoin рассказал, как криптозима может повлиять на восприятие криптовалют сообществом
Кроме того, он считает, что как только люди перестают испытывать «крайнюю жадность» к криптовалютам, в их головах формируется более рациональная картина криптовалютного пространства. Правда, новые инвесторы часто переходят от «крайней иррациональной веры» к «крайней иррациональной ненависти».
Ранее Билли Маркус высказывал в Твиттере мнение, что нынешний медвежий рынок продлится около четырех лет.

Dogecoin: первая «мемная криптовалюта» с нешуточными перспективами

По материалам:
cryptomisto
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