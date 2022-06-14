Соучредитель Dogecoin: криптовалюты — идеальный инструмент для интернет-мошенников

Соучредитель Dogecoin: криптовалюты — идеальный инструмент для интернет-мошенников

В недавнем интервью The Project соучредитель Dogecoin Джексон Палмер сказал, что криптовалюты способствуют мошенничеству.

«Поскольку именно эта технология существует вне контроля правительств, поскольку в блокчейне транзакция необратима, она действительно предоставила возможность мошенникам делать то, что они делают, без оглядки на возможное наказание», — отметил он.

При этом Палмер не считает, что криптовалюта сама по себе является мошенничеством.

Он также отметил, что не является владельцем значимого объема DOGE, поскольку всегда воспринимал мем-токен как шутку. Существующие ценовые ралли он воспринимает как безумие мира вокруг и считает, что рынок акций гораздо лучше рынка криптовалют, потому что регулируется правительствами и хотя бы немного защищает участников торгов.

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