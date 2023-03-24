Сотрудничество Украины со странами Балтии в нефтегазовой сфере и электроэнергетике укрепит энергетическую безопасность региона — Finance.ua

Сотрудничество Украины со странами Балтии в нефтегазовой сфере и электроэнергетике укрепит энергетическую безопасность региона Сегодня 10:33 — Энергетика

Сотрудничество Украины со странами Балтии в нефтегазовой сфере и электроэнергетике укрепит энергетическую безопасность региона.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Ярослав Демченков во время пленарного заседания Межправительственной украинско-латвийской комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества.

«Заместитель министра поблагодарил коллег из латвийского правительства, представителей бизнеса и всех граждан Латвии за помощь, оказанную энергетическому сектору Украины. «Ни одна энергосистема не получала таких повреждений, как украинская за последние 6 месяцев, и без вашей помощи, поддержки во введении санкций против агрессора нам было бы очень тяжело сохранять устойчивость энергосистемы. На этапе подготовки к следующему отопительному сезону международная помощь все еще имеет чрезвычайно большое значение», — сообщил Демченков.

Он пригласил латвийский бизнес приобщиться к реализации программ децентрализации энергосистемы, созданию на местах распределенной генерации, подготовке проектов по повышению энергоэффективности домохозяйств и предприятий, проектам по развитию биоэнергетики и когенерации в Украине.

Украина стремится стать хабом чистой электрической энергии для Европы. Страна будет наращивать способность поставлять чистую электроэнергию в ЕС и сохранять ее для нужд балансировки рынка. Следует обсудить возможности строительства новых энергетических коридоров, распределительных сетей, которые усилят экспортно-импортные возможности наших стран. Безусловно, украинская чистая электроэнергия поможет ЕС в зеленом переходе, а новые сети — в синхронизации электросетей стран Балтии в ENTSO-E и повысит энергетическую устойчивость ЕС", — отметил Демченков.

«Украина готова предоставлять свободные мощности для транзита и хранения газа. Непосредственная близость к границам ЕС — это стратегическое преимущество, которое, например, позволяет сохранять LNG, завезенный в Европу. Мы предлагаем до 15 млрд куб. м мощностей для хранения газа не только для частных иностранных компаний, но и стратегических запасов газа стран-членов ЕС», — подчеркнул Ярослав Демченков.

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