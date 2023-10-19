Сотрудничество Украины с IFC будет способствовать привлечению инвестиций в развитие систем накопления энергии — Finance.ua
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Сотрудничество Украины с IFC будет способствовать привлечению инвестиций в развитие систем накопления энергии

Энергетика
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По инициативе Минэнерго Украина и Международная финансовая корпорация (IFC) планируют реализацию проекта, который будет способствовать привлечению инвестиций для стимулирования развития систем накопления энергии (energy storage).
Об этом шла речь на встрече с делегацией IFC во главе с главой регионального представительства корпорации в Украине и Молдове Лесой Кестнер.
На встрече обсуждались возможные этапы реализации, необходимые объемы инвестиций и важность развития этого сектора энергетики, который позволит усилить устойчивость и стабильность энергосистемы. С учетом военных вызовов и рисков повреждения энергетической инфраструктуры, его актуальность только усилилась.
Ведь системы накопления электроэнергии могут играть значительную роль в балансировке энергосистемы, что чрезвычайно важно для Украины. Также это важный шаг в направлении реализации Энергетической стратегии, представленной министром энергетики Германом Галущенко, по развитию зеленой генерации.
По материалам:
Finance.ua
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