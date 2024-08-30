Сотрудничество Минсоцполитики и ООН: 470 тысяч украинских пенсионеров получили более 2 млрд грн выплат — Finance.ua

Сотрудничество Минсоцполитики и ООН: 470 тысяч украинских пенсионеров получили более 2 млрд грн выплат Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Сотрудничество Минсоцполитики и ООН: 470 тысяч украинских пенсионеров получили более 2 млрд грн выплат

Поддержать пенсионеров, которые проживают в зоне боевых действий и у которых низкая пенсия. Такова цель совместного проекта Минсоцполитики, Всемирной продовольственной программы ООН и Пенсионного Фонда Украины, который в настоящее время успешно реализуется и продлен до конца года.

«Более 470 тысяч украинских пенсионеров уже получили выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН на сумму более 2 миллиардов гривен. И мы очень благодарны нашим партнерам за эту поддержку», — отметила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время встречи с делегацией ВПП ООН во главе с региональным директором Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Европы Корин Флейшер и новым директором ВПП ООН в Украине Ричардом Рейганом.

Участники встречи обсудили проекты дальнейшего сотрудничества.

Оксана Жолнович подчеркнула важность модернизации социальной сферы из-за цифровых решений, упрощающих процессы предоставления помощи.

В частности, речь шла о дальнейшем развитии ЕИССС (Единой информационной системы социальной сферы), что позволяет более эффективно предоставлять помощь уязвимым категориям населения и тем, кто из-за войны вынужден был покинуть свои дома.

«Большое количество людей в Украине мигрировали несколько раз. Цифровизация данных, например, об ВПЛ, в данном реестре поможет нам видеть: где находятся внутренне перемещенные лица, понимать их потребности и трудности, быстро оказывать необходимую поддержку в виде выплат или социальных услуг», — подчеркнула Оксана Жолнович.

Корин Флейшер в свою очередь отметила, что ВПП ООН и далее будет сотрудничать с Минсоцполитики, чтобы поддержать наиболее незащищенных украинцев. Партнеры выразили готовность поддержать продолжение выплат уязвимым категориям и цифровизацию социальной сферы.

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borgexpert По материалам:

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