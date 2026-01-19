0 800 307 555
ру
Сотрудница финучреждения растратила более 1,7 млн ​​грн со счета клиента — детали

Криминал
35
В Ирпене сотрудница финансового учреждения незаконно растратила средства клиента в особо крупных размерах. Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По данным следствия, 38-летняя служащая, работая на должности начальницы отделения банка и имея полный доступ к счетам клиентов, организовала преступную схему по подделке платежных документов и последующему незаконному перечислению денег.

Как действовала

Правоохранители установили, что на протяжении июля-августа 2025 года злоумышленница неоднократно подделывала электронные платежные инструкции якобы от имени клиента банка и использовала их для незаконного перевода средств на счета физических лиц-предпринимателей.
Кроме этого, она оформила фиктивный документ на выдачу наличных и незаконно получила 100 тысяч гривен.
В общей сложности фигурантка совершила пять незаконных финансовых операций и одну операцию по незаконному снятию наличных.

Ущерб

Сумма нанесенного ущерба составляет 1 748 000 гривен.
Схему женщина реализовывала по предварительному сговору с другим лицом, вводя ее в заблуждение и уверяя, что все документы якобы подписаны клиентом.
В конце прошлого года правоохранители сообщили фигурантке о подозрении.
По материалам:
Finance.ua
