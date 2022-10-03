Сотни украинцев получат почти 50 миллионов гривен: кому «светят» деньги — Finance.ua

Сотни украинцев получат почти 50 миллионов гривен: кому «светят» деньги Сегодня 13:00 — Личные финансы

В рамках шестой волны реализации программы «Собственное дело» проекта «єРобота» 211 заявителей получат микрогранты на общую сумму 49,78 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Ожидается, что после реализации этих проектов будет создано 524 новых рабочих места.

В министерстве отметили, что программа «Собственное дело» на сегодняшний день является наиболее популярной среди всех грантовых программ в рамках проекта «єРобота». Она предусматривает предоставление микрогрантов до 250 тыс. грн для малого бизнеса и микробизнеса с условием создания одного или двух рабочих мест в зависимости от размера гранта.

«Несмотря на то, что реализация программы „Собственное дело“ длится уже три месяца, спрос на нее со стороны бизнеса не уменьшается. Предприниматели продолжают писать бизнес-планы и подавать заявки на участие в программе. Сейчас Государственный центр занятости определил победителей шестой волны, до 2 октября продолжается подача заявок на седьмую волну программы, а восьмая волна начнется с 3 октября. Правительство выделяет средства на эти программы и призывает бизнес в свою очередь использовать такую возможность для расширения и создания новых рабочих мест», — сказала министр экономики Юлия Свириденко.

В Минэкономики напоминают, что программа предоставления грантов для бизнеса «єРобота» началась 1 июля, и уже определены победители шести волн, каждая из которых длится две недели.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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