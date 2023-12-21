Сотни монет разных номиналов и ювелирные украшения: на границе с Польшей обнаружили контрабанду — Finance.ua
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Сотни монет разных номиналов и ювелирные украшения: на границе с Польшей обнаружили контрабанду

Криминал
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Сотни монет разных номиналов и ювелирные украшения: на границе с Польшей обнаружили контрабанду
Сотни монет разных номиналов и ювелирные украшения: на границе с Польшей обнаружили контрабанду, Фото: Держприкордонслужби
Украинские пограничники совместно со специалистами Гостаможслужбы разоблачили попытку вывоза из Украины около сотни монет и нескольких старинных ювелирных украшений.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
«Сотня монет и старинные ювелирные украшения (…) В ходе проверки микроавтобуса, следовавшего в Польшу, пограничники совместно с таможенниками обнаружили у пассажира, 27-летнего украинца, около сотни монет разных номиналов, а также несколько старинных ювелирных украшений», — говорится в сообщении.
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Указывается, что вещи, которые могут представлять культурную и историческую ценность, изъяты.
По факту проинформированы работники Нацполиции, на данный момент идет экспертиза.
По материалам:
УНН
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