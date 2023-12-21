Сотни монет разных номиналов и ювелирные украшения: на границе с Польшей обнаружили контрабанду — Finance.ua

Сотни монет разных номиналов и ювелирные украшения: на границе с Польшей обнаружили контрабанду Сегодня 17:20 — Криминал

Сотни монет разных номиналов и ювелирные украшения: на границе с Польшей обнаружили контрабанду, Фото: Держприкордонслужби

Украинские пограничники совместно со специалистами Гостаможслужбы разоблачили попытку вывоза из Украины около сотни монет и нескольких старинных ювелирных украшений.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Сотня монет и старинные ювелирные украшения (…) В ходе проверки микроавтобуса, следовавшего в Польшу, пограничники совместно с таможенниками обнаружили у пассажира, 27-летнего украинца, около сотни монет разных номиналов, а также несколько старинных ювелирных украшений», — говорится в сообщении.

Читайте также Наказание коррупционеров: большинство украинцев за ускорение даже с нарушением законов

Указывается, что вещи, которые могут представлять культурную и историческую ценность, изъяты.

По факту проинформированы работники Нацполиции, на данный момент идет экспертиза.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.