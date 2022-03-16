Sotheby's и Christie's отменяют аукционы русского искусства — Finance.ua
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Sotheby's и Christie's отменяют аукционы русского искусства

Сегодня 18:00
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Аукционные дома Sotheby’s и Christie’s отменяют запланированные на июнь торги российским искусством на фоне вторжения РФ в Украину.
Об этом пишет The Art Newspaper со ссылкой на комментарии официальных представителей компаний.
«Sotheby’s не будет проводить торги российским искусством в июне. Наши сердца и мысли обращены ко всем, кто пострадал во время украинского кризиса», — говорится в заявлении компании.
Как отмечает The Art Newspaper, через несколько часов после того, как Sotheby’s отменил аукционы, Christie’s принял аналогичное решение.
Пресс-службы обоих аукционных домов также сообщили, что компании выполняют новые санкционные законы Великобритании и США, запрещающие соглашения с физическими лицами и компаниями из россии, внесенными в список.
По данным The Art Newspaper, торги российским искусством в Sotheby’s во время «Русской недели» в ноябре 2021 года составили 17,7 млн ​​фунтов.
По материалам: Економічна Правда
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