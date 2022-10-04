Состояние украинского бизнеса во время войны — исследование Сегодня 08:02 — Личные финансы

Состояние украинского бизнеса во время войны — исследование, www.freepik.com

Несмотря на полномасштабную войну, 38% руководителей украинских МСБ намерены нанять больше персонала в этом году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса платежной платформы Payoneer, которая провела опрос среди более чем 4200 владельцев украинского малого и среднего бизнеса (МСБ).

Согласно результатам опроса, 70% украинского МСБ, работающего с иностранными клиентами, продолжает работать во время полномасштабной войны, что доказывает их устойчивость при сверхсложных условиях. Еще 22% продолжают работать частично.

Инфографика: Payoneer

Почти половина или 43% смогли сохранить рабочие места для всех своих сотрудников, еще 20% сохранили большинство из них. Кроме того, несмотря на военное положение, 38% руководителей в этом году намерены нанимать сотрудников.

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Не в последнюю очередь это стало возможным благодаря тому, что треть (32%) смогли удержать всех своих клиентов, а почти четверть (24%) сохранили большинство из них. И это все несмотря на то, что 72% малых и средних предприятий, работающих с иностранными клиентами, не имели плана урегулирования кризисных ситуаций до начала полномасштабной войны.

Если говорить об адаптации к войне, то более половины опрошенных (58%) считают, что пандемия Covid-19 дала им опыт быстрого приспособления к сверхсложным условиям. Самыми же большими проблемами, с которыми столкнулись бизнесы в начале полномасштабной войны, стали финансовые трудности — об этом сказали 35% опрошенных, и высокий уровень стресса среди работников — 29%.

Инфографика: Payoneer

Чтобы защитить своих сотрудников, пятая часть владельцев МСБ переместила компанию в более безопасные регионы, а 17% выдали единовременные выплаты. Для поддержания ментального здоровья своих сотрудников в условиях сильного стресса 16% руководителей оказывали бесплатную психологическую помощь.

Пока ВСУ защищают границы страны, украинцы объединились в тылу на волонтерском фронте. Бескорыстную помощь стали оказывать и бизнесы. Кроме очевидного положительного эффекта — вклада в общую победу, это повлияло и на атмосферу внутри коллективов. Так, 84% считают, что совместное волонтерство и помощь армии смогли повысить командный дух компании в сложный период.

Инфографика: Payoneer

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