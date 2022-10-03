Главные вызовы для бизнеса в регионах — опрос Сегодня 09:48 — Фондовый рынок

Главные вызовы для бизнеса в регионах — опрос, www.freepik.com

Ситуация для развития бизнеса в этом году ожидаемо ухудшилась: сейчас подавляющей части предприятий сложно вести бизнес во всех регионах, а особенно драматично падение оценок в Харькове и Днепре.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

Инфографика: ЕБА

Львов

Как и в прошлом, львовские предприниматели оценили условия ведения бизнеса выше всех регионов. Так, 56% опрошенных утверждают, что уровень развития бизнес-климата в регионе удовлетворительный, 41% говорит, что им сложно вести бизнес, и только 3% считают, что легко. Для сравнения, в прошлом году условия ведения бизнеса как благоприятные оценивали 24%.

Среди актуальных проблем бизнеса предприниматели западного региона выделяют трудности с логистикой, снижение покупательной способности населения и трудности с бронированием сотрудников от мобилизации.

В планах компаний до конца текущего года поддерживать деятельность в условиях военного положения, диджитализировать бизнес-процессы и сократить расходы бизнеса.

Потери своего бизнеса за время военного положения 63% оценивают до 50% от доходов, а 19% — более 50%. Только 12% предпринимателей не понесли потери, а 6% удалось получить прибыль.

Одесса

На втором месте в этом году по условиям ведения бизнеса оказалась Одесса. При этом 71% опрошенных нами предпринимателей ответили, что им сложно вести бизнес в регионе, остальные 29% — что удовлетворительно (ранее таковых было 44%). Как и в прошлом году, ни один предприниматель не ответил, что ему легко работать.

Двумя топ-проблемами, как и во Львове, одесские предприниматели определили трудности с логистикой и снижение покупательной способности населения, на третьем месте — отток персонала за границу.

В дальнейшем компании планируют сосредоточиться на поддержке деятельности компании в условиях военного положения, выходе на новые рынки, а также планируют оптимизацию штата компании.

Все компании сообщают, что понесли потери в результате военных действий. При этом оценки предпринимателей разделились пополам, одна половина оценивает потери до 50%, а другая — более 50%. Прибыль не получила ни одна из опрошенных компаний.

Днепр

Большинство компаний, а именно 75% оценивают условия ведения бизнеса как сложные (в прошлом году таковых было 52%), и 25% — как удовлетворительные. При этом к релокейту бизнеса вынуждены были прибегнуть 19% предприятий.

К топ-проблемам региона предприниматели отнесли потерю активов на оккупированных территориях, трудности с логистикой и отток персонала за границу. Кроме поддержки деятельности в условиях военного положения, компании сосредоточатся на выходе на новые рынки и будут вынуждены прибегать к сокращению расходов.

Четвертая часть бизнесов сообщают о потерях более 50% от доходов, а остальные 75% — о потерях, не превышающих 50% доходов.

Харьков

Предприниматели Харькова по понятным причинам хуже всего оценили условия, в которых им приходится работать. В то же время 14% харьковских предпринимателей прибегли к релокации в пределах Украины.

Почти все опрошенные компании, а именно 93% сообщили, что им сложно вести бизнес, и только 7% считают текущие условия удовлетворительными. В прошлом году было сложно 45%, а удовлетворительную оценку давали 41% респондентов.

Основными проблемами в настоящее время бизнес в Харькове считает отток персонала за границу, снижение покупательной способности населения и потерю активов на оккупированных территориях.

В дальнейшем компании планируют сосредоточиться на поддержке деятельности в условиях военного положения, планируют оптимизацию штата компании и обеспечение сотрудникам возможности работать дистанционно.

Не все компании в состоянии оценить масштабы потерь из-за расположения филиалов или офисов на оккупированных территориях. В то же время 57% компаний уже оценивают свои потери в размере более 50% от доходов, и еще 28% — до 50%.

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