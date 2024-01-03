Состояние российских олигархов в 2023 году выросло на 50 миллиардов долларов — Finance.ua

Состояние российских олигархов в 2023 году выросло на 50 миллиардов долларов Сегодня 19:41 — Фондовый рынок

Состояние российских олигархов в 2023 году выросло на 50 миллиардов долларов

Состояние самых богатых людей россии в прошлом году увеличилось более чем на 50 миллиардов долларов, больше всех разбогател основатель «Лукойла» Вагит Алекперов.

Об этом свидетельствуют данные строительства Bloomberg Billionaires Index, передает российское издание « Коммерсантъ ».

Больше всего разбогатели такие российские олигархи:

основатель «Лукойла» Вагит Алекперов — + 9,29 млрд долл. (в целом 24,7 млрд долл.);

соучредитель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко — +5,67 млрд долл. (в общей сложности 17,42 млрд долл.);

основатель НЛМК Владимир Лисин — + 4,08 млрд долл. (всего 23,9 млрд долл.);

бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун — +3,91 млрд долл. (в общей сложности 9,78 млрд долл.);

глава Новатека Леонид Михельсон — + 2,83 млрд долл. (всего 27,5 млрд долл.).

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Самые большие убытки понес основной акционер «Акрона» Вячеслав Кантор — его состояние уменьшилось на 149 млн долл., до 6,21 млрд долл.

Самым богатым россиянином остается владелец «Норникеля» олигарх Владимир Потанин, его состояние выросло на 2,5 млрд долл., до 31,1 млрд долл.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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