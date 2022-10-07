Состояние бизнеса по отношению к 24 февраля (исследование) — Finance.ua

Состояние бизнеса по отношению к 24 февраля (исследование) Сегодня 18:32 — Казна и Политика

По результатам опроса, сейчас наблюдается уменьшение негативных ожиданий бизнеса и рост Ukrainian Business Index с 25,16 в июле до 33,9 в сентябре 2022 года.



По сравнению с периодом до 23 февраля пока только 66% опрошенных предприятий работают полностью или частично (59% — в июле). В то же время 15,6% респондентов не снизили объемы работы или даже увеличили их.

Об этом шла речь 7 октября в презентации результатов исследования состояния, потребностей и перспектив украинского бизнеса, которое проводила «Дія.Бізнес».

В начале марта более 85% бизнесов не работали, а по состоянию на сегодняшний день этот показатель снизился до 33,9%.

При этом уже более 15% предприятий указывают, что их обороты вышли на уровень 2021 (довоенный), или увеличиваются.

Более половины предприятий, как и в начале и во время войны, продолжают приобщаться к волонтерской активности, поддерживать ВСУ и заниматься благотворительными проектами.

Каких специалистов не хватает для возобновления бизнес-деятельности

По результатам исследования, 68% бизнесов помогают прямо или косвенно ВПЛ, а 30 процентов трудоустраивают или планируют взять на работу внутриперемещенных лиц.

Больше всего не хватает специалистов инженерных и технологических специальностей, производственного персонала и узких отраслевых специалистов.

Также большая потребность в специалистах по экспорту и продажам, маркетингу и сервисному персоналу.

О взаимодействии бизнеса и ВПЛ рассказал Сергей Лобойко, глава Центра развития инноваций, соинициатор Инициативы.

«Бытует мнение, что местные органы власти не очень рады привлечению ВПЛ, потому что для них это большая организационная и финансовая нагрузка. А вот бизнес с радостью воспринимает ВПЛ как квалифицированную рабочую силу, как партнеров. Этим можно хорошо воспользоваться, если к этому правильно отнестись. Большой потенциал кроется для бизнеса и для страны в целом, если построить правильный механизм взаимодействия в части процесса восстановления. Более половины бизнеса заинтересовано, чтобы бизнес был вовлечен в процессы восстановления страны и рассматривает даже основное направление своей деятельности», — рассказал Лобойко.

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