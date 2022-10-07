Состояние бизнеса по отношению к 24 февраля (исследование) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Состояние бизнеса по отношению к 24 февраля (исследование)

Казна и Политика
39
По результатам опроса, сейчас наблюдается уменьшение негативных ожиданий бизнеса и рост Ukrainian Business Index с 25,16 в июле до 33,9 в сентябре 2022 года.

По сравнению с периодом до 23 февраля пока только 66% опрошенных предприятий работают полностью или частично (59% — в июле). В то же время 15,6% респондентов не снизили объемы работы или даже увеличили их.
Об этом шла речь 7 октября в презентации результатов исследования состояния, потребностей и перспектив украинского бизнеса, которое проводила «Дія.Бізнес».
Состояние бизнеса по отношению к 24 февраля (исследование)
В начале марта более 85% бизнесов не работали, а по состоянию на сегодняшний день этот показатель снизился до 33,9%.
При этом уже более 15% предприятий указывают, что их обороты вышли на уровень 2021 (довоенный), или увеличиваются.
Состояние бизнеса по отношению к 24 февраля (исследование)
Состояние бизнеса по отношению к 24 февраля (исследование)
Более половины предприятий, как и в начале и во время войны, продолжают приобщаться к волонтерской активности, поддерживать ВСУ и заниматься благотворительными проектами.
Состояние бизнеса по отношению к 24 февраля (исследование)
Каких специалистов не хватает для возобновления бизнес-деятельности
По результатам исследования, 68% бизнесов помогают прямо или косвенно ВПЛ, а 30 процентов трудоустраивают или планируют взять на работу внутриперемещенных лиц.
Состояние бизнеса по отношению к 24 февраля (исследование)
Больше всего не хватает специалистов инженерных и технологических специальностей, производственного персонала и узких отраслевых специалистов.
Также большая потребность в специалистах по экспорту и продажам, маркетингу и сервисному персоналу.
Состояние бизнеса по отношению к 24 февраля (исследование)
О взаимодействии бизнеса и ВПЛ рассказал Сергей Лобойко, глава Центра развития инноваций, соинициатор Инициативы.
«Бытует мнение, что местные органы власти не очень рады привлечению ВПЛ, потому что для них это большая организационная и финансовая нагрузка. А вот бизнес с радостью воспринимает ВПЛ как квалифицированную рабочую силу, как партнеров. Этим можно хорошо воспользоваться, если к этому правильно отнестись. Большой потенциал кроется для бизнеса и для страны в целом, если построить правильный механизм взаимодействия в части процесса восстановления. Более половины бизнеса заинтересовано, чтобы бизнес был вовлечен в процессы восстановления страны и рассматривает даже основное направление своей деятельности», — рассказал Лобойко.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.