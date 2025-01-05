Состояние 25 самых богатых россиян выросло на $18,5 млрд в 2024 году — Finance.ua

Состояние 25 самых богатых россиян выросло на $18,5 млрд в 2024 году Сегодня 06:12 — Мир

Состояние 25 самых богатых россиян выросло на $18,5 млрд в 2024 году

За 2024 год состояние 25 самых богатых россиян увеличилось на 18,5 млрд долларов.

Соответствующие данные приводятся в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

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Данные Bloomberg базируются на стоимости акций компаний, принадлежащих бизнесменам.

Мировые лидеры среди богачей

Так, в список вошли 500 самых богатых людей мира.

В первой тройке — американцы Илон Маск (423 млрд долларов), Джефф Безос (239 млрд) и Марк Цукерберг (207 млрд).

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Всего в рейтинг попали также 25 россиян. Их суммарное состояние составляет 347,62 млрд долларов.

Это 15,8% ВВП всей россии, который Всемирный банк оценивает в 2,2 трлн долларов.

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