Состояние 25 самых богатых россиян выросло на $18,5 млрд в 2024 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Состояние 25 самых богатых россиян выросло на $18,5 млрд в 2024 году

Мир
18
Состояние 25 самых богатых россиян выросло на $18,5 млрд в 2024 году
Состояние 25 самых богатых россиян выросло на $18,5 млрд в 2024 году
За 2024 год состояние 25 самых богатых россиян увеличилось на 18,5 млрд долларов.
Соответствующие данные приводятся в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.
Читайте также
Данные Bloomberg базируются на стоимости акций компаний, принадлежащих бизнесменам.

Мировые лидеры среди богачей

Так, в список вошли 500 самых богатых людей мира.
В первой тройке — американцы Илон Маск (423 млрд долларов), Джефф Безос (239 млрд) и Марк Цукерберг (207 млрд).
Читайте также
Всего в рейтинг попали также 25 россиян. Их суммарное состояние составляет 347,62 млрд долларов.
Это 15,8% ВВП всей россии, который Всемирный банк оценивает в 2,2 трлн долларов.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.