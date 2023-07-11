Состоялись первые торги на Prozorro по восстановлению разрушенных многоэтажек — Finance.ua
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Состоялись первые торги на Prozorro по восстановлению разрушенных многоэтажек

Недвижимость
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Состоялись первые торги на Prozorro по восстановлению разрушенных многоэтажек
Состоялись первые торги на Prozorro по восстановлению разрушенных многоэтажек
Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области 10 июля провела первые торги по ремонту многоэтажек, разрушенных в результате российской агрессии против Украины в четырех пригородах столицы: Буче, Макарове, Вышгороде и Бородянке. Об этом сообщается в системе Prozorro.
→ Буча, девятиэтажка на Яблонской, 17 — ООО «Нидком», 82 млн грн→ Буча, пятиэтажка в ЖК «Новая Буча» на улице Бориса Гмыри, 11/6 — ООО «Строительно-инвестиционная группа Атлант», 80, 3 млн грн→ Макаров, ул. Дмитрия Ростовского, 62 — ООО «Классика комфорта», 49,5 млн грн → Макаров, ул. Проектная, 10 — ООО «И.Б.К. Девелопмент», 63,3 млн грн→ Вышгород, ул. Грушевского, 1 — ООО «Евроэлстрой», 85,4 млн грн→ Бородянка, административное здание на ул. Центральная, 331 — ЧП «Реалбудсервис-транс», 26,3 млн грн
По материалам:
Finance.ua
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