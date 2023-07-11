Состоялись первые торги на Prozorro по восстановлению разрушенных многоэтажек — Finance.ua

Состоялись первые торги на Prozorro по восстановлению разрушенных многоэтажек Сегодня 17:34 — Недвижимость

Состоялись первые торги на Prozorro по восстановлению разрушенных многоэтажек

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области 10 июля провела первые торги по ремонту многоэтажек, разрушенных в результате российской агрессии против Украины в четырех пригородах столицы: Буче, Макарове, Вышгороде и Бородянке. Об этом сообщается в системе Prozorro.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.