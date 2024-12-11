Сосед Украины готовится ввести чрезвычайное положение в энергетике — Finance.ua
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Сосед Украины готовится ввести чрезвычайное положение в энергетике

Энергетика
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Правительство Молдовы на заседании 11 декабря одобрило введение чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней.
Премьер-министр Дорин Речан обратится к парламенту, и если запрос будет одобрен, чрезвычайное положение будет введено с 16 декабря, указывает молдовское издание NewsMaker.
Введение чрезвычайного положения связано с прекращением транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года.
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Молдовы Олег Серебрян пояснил, что ситуация угрожает стабильным поставкам природного газа на левобережную часть Молдовы (так называемое Приднестровье).
Ранее сообщалось, что в октябре 2021 года Газпром и Молдовагаз заключили пятилетний контракт на поставку 3,3 млрд кубометров газа в год. Но в конце 2022 года российская монополия вдвое сократила поставки в Молдову, аргументируя это блокировкой украинской стороной одной из двух точек входа в экспортный газопровод.
Также правительство Молдовы отказывается признавать исторический долг за поставки газа, который Газпром во время переговоров 2021 оценивал в $709 млн.
25 ноября 2024 г. на российско-молдовских переговорах в Санкт-Петербурге обсуждали новый маршрут поставки российского газа — в обход Украины через Турцию. Но альтернативный маршрут также пересекает территорию Украины.
По материалам:
НВ
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