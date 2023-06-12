Сорос передал контроль над своей финансовой империей сыну — Finance.ua

Сорос передал контроль над своей финансовой империей сыну Сегодня 18:00

Сорос передал контроль над своей финансовой империей сыну

Финансист-миллиардер Джордж Сорос передал контроль над своей огромной финансовой империей своему сыну Алексу Соросу.

Об этом сообщает WSJ

92-летний Сорос заявил, что ранее он не хотел, чтобы его фонд «Открытое общество» (OSF) перешел в руки одного из его пятерых детей

Но, говоря о своем решении передать фонд и остальную часть своей империи стоимостью 25 млрд долларов своему сыну, 37-летнему Алексу, старший Сорос сказал: «Он это заслужил».

Алекс Сорос заявил, что он «политик побольше», чем его отец, и что планирует продолжать жертвовать средства семьи на поддержку левых политических кандидатов в США.

«Как бы я ни хотел убрать деньги из политики, пока другая сторона делает это, нам тоже придется это делать», — заявил он.

В декабре совет OSF избрал Алекса Сороса своим председателем, и теперь он руководит политической деятельностью как президент комитета политических действий Сороса.

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Укрінформ По материалам:

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