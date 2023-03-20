Sony случайно проговорилась, когда выйдет PlayStation 6 — Finance.ua
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Sony случайно проговорилась, когда выйдет PlayStation 6

Фондовый рынок
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Компания Sony активно противодействует сделке по поглощению игровой студии Activision Blizzard корпорацией Microsoft. В рамках расследования регуляторам предоставляются разные документы, в одном из которых, направленном британскому регулятору CMA, упоминается потенциальный срок релиза консоли PlayStation 6.
Журналисты «покопались» в отчетах регулятора и пришли к выводу, что Sony выпустит преемника PlayStation 5 в 2027 году. Якобы договор между Activision Blizzard и Sony на специальный доступ к Call of Duty подписан к следующему релизу консоли. При этом там же говорилось, что данный доступ закончится в 2027 году, из чего стало ясно, что японцы намерены обрадовать геймеров консолью следующего поколения уже через четыре года.
Стоит отметить, что для тех, кто знаком с игровой индустрией, дата не является сюрпризом. Исторически сложилось, что Sony выпускает свои консоли примерно через шесть-семь лет после выхода предыдущей. По всей видимости, PlayStation 6 ждет та же участь.
Раз уж речь зашла о Call of Duty, то стоит напомнить, что Sony не раз говорила, что Call of Duty важна для PlayStation, и сейчас никто не способен создать конкурента франшизе шутеров от Activision Blizzard. Когда CoD перестанет выходить на S, это будет ударом для платформы.
В сентябре 2022 года антимонопольные органы Великобритании и Европы решили провести углубленное расследование предстоящей покупки. Sony приветствовала это решение и заявила, что поглощение будет иметь «серьезные негативные последствия для геймеров и будущего игровой индустрии».
По материалам:
УНІАН
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