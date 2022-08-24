Sony рассказала, когда выпустит гарнитуру виртуальной реальности нового поколения PS VR2 — Finance.ua
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Sony рассказала, когда выпустит гарнитуру виртуальной реальности нового поколения PS VR2

Технологии&Авто
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Sony рассказала, когда выпустит гарнитуру виртуальной реальности нового поколения PS VR2
Sony рассказала, когда выпустит гарнитуру виртуальной реальности нового поколения PS VR2
Sony объявила, когда начнутся продажи гарнитуры виртуальной реальности нового поколения PlayStation VR2. Устройство появится на полках магазинов в начале 2023 года.
Соответствующую информацию опубликовали на официальных аккаунтах PlayStation в Twitter.
Обычно под фразой «в начале года» подразумевается первый квартал. То есть возможность приобрести PS VR2 появится у пользователей в период с января по март 2023 года.
Будут ли поставки устройства в Украину, пока неясно. Sony заморозила свою деятельность в нашей стране из-за полномасштабного вторжения россии. С тех пор компания не завозит ни консоли, ни новые диски с играми. Возможно, к первому кварталу 2023 года японский платформодержатель полноценно вернется на украинский рынок.
По данным инсайдера и ведущего подкаста XboxEra Ника Бейкера, известного под псевдонимом Shpeshal_Nick, Sony планирует провести собственное мероприятие 8 сентября. Об этом информатор услышал от разных источников. В рамках онлайн-шоу можно назвать точную дату запуска гарнитуры виртуальной реальности.

PlayStation VR2 — основные подробности об устройстве

  • Гарнитура отметится разрешением 2000×2040 на каждый глаз, OLED-дисплеем, полем обзора 110 градусов, частотой обновления 90/120 Гц и поддержкой HDR.
  • Для использования шлема не понадобится наружная камера, так как движения игрока считываются с помощью контроллеров.
  • PS VR 2 оснащена технологией отслеживания взгляда. Гарнитура распознает направление, в котором смотрит игрок, и это можно использовать в геймплее. По словам Sony, описанная особенность гарантирует новый уровень реализма в проектах для VR.
  • PlayStation VR 2 поддерживает трехмерное звучание, а ее контроллеры обладают такой же тактильной вибрацией, как DualSense.
По материалам:
УНІАН
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