Sony рассказала, когда выпустит гарнитуру виртуальной реальности нового поколения PS VR2 — Finance.ua

Sony рассказала, когда выпустит гарнитуру виртуальной реальности нового поколения PS VR2 24.08.2022, 01:33 — Технологии&Авто

Sony рассказала, когда выпустит гарнитуру виртуальной реальности нового поколения PS VR2

Sony объявила, когда начнутся продажи гарнитуры виртуальной реальности нового поколения PlayStation VR2. Устройство появится на полках магазинов в начале 2023 года.

Соответствующую информацию опубликовали на официальных аккаунтах PlayStation в Twitter.

Обычно под фразой «в начале года» подразумевается первый квартал. То есть возможность приобрести PS VR2 появится у пользователей в период с января по март 2023 года.

Будут ли поставки устройства в Украину, пока неясно. Sony заморозила свою деятельность в нашей стране из-за полномасштабного вторжения россии. С тех пор компания не завозит ни консоли, ни новые диски с играми. Возможно, к первому кварталу 2023 года японский платформодержатель полноценно вернется на украинский рынок.

По данным инсайдера и ведущего подкаста XboxEra Ника Бейкера, известного под псевдонимом Shpeshal_Nick, Sony планирует провести собственное мероприятие 8 сентября. Об этом информатор услышал от разных источников. В рамках онлайн-шоу можно назвать точную дату запуска гарнитуры виртуальной реальности.

PlayStation VR2 — основные подробности об устройстве

Гарнитура отметится разрешением 2000×2040 на каждый глаз, OLED-дисплеем, полем обзора 110 градусов, частотой обновления 90/120 Гц и поддержкой HDR.

Для использования шлема не понадобится наружная камера, так как движения игрока считываются с помощью контроллеров.

PS VR 2 оснащена технологией отслеживания взгляда. Гарнитура распознает направление, в котором смотрит игрок, и это можно использовать в геймплее. По словам Sony, описанная особенность гарантирует новый уровень реализма в проектах для VR.

PlayStation VR 2 поддерживает трехмерное звучание, а ее контроллеры обладают такой же тактильной вибрацией, как DualSense.

УНІАН По материалам:

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