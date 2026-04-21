Люди стали постепенно отказываться от ChatGPT

Лидер рынка генеративных ИИ постепенно теряет долю аудитории. По данным Similarweb, в марте 2026 года на ChatGPT приходилось 56,72% мирового вебтрафика среди сервисов искусственного интеллекта — против 77,43% годом ранее. За последние три месяца показатель также снизился с 63,19% до текущего уровня.
На этом фоне конкуренты активно увеличивают присутствие. Ближайший преследователь — Gemini от Google — увеличил долю до 25,46%. Еще год назад у него было около 6% трафика, а три месяца назад — 22,59%. Рост связывают с развитием моделей Gemini 3, популярностью инструментов типа Nano Banana для работы с изображениями и глубокой интеграцией в экосистему Google.
Третье место занял Claude от Anthropic, за короткое время существенно усиливший позиции. Если в начале года его доля составила 2,22%, то к марту она выросла до 6,02%. Сервис особенно популярен среди разработчиков и корпоративных клиентов, в частности, благодаря инструменту для программирования Claude Code.

Также в первую семерку вошли

  • DeepSeek — 3,74%;
  • Grok — 3,44%;
  • Microsoft Copilot — 1,99%;
  • Perplexity — 1,64%.
Grok от xAI (проект Илона Маска) относится к тем сервисам, которые потеряли долю аудитории: за год его показатель снизился более чем вдвое — с 7,03% до 3,44%.
Несмотря на падение доли рынка, ChatGPT сохраняет лидерство и продолжает расти в абсолютных показателях. По данным OpenAI, сервис уже имеет около 900 млн еженедельных активных пользователей. В то же время, общая динамика показывает: рынок генеративного ИИ становится все более конкурентным, а разрыв между лидером и конкурентами постепенно сокращается.
По материалам:
itechua
Также по теме
Также по теме
